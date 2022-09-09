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Giriş Tarihi: 9.9.2022 13:45

Galatasaray'da yeni futbolcular ilk antrenmanına çıktı

İHA
Galatasaray’da yeni futbolcular ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'yla oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın yeni transferleri sahaya indi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve Juan Mata ilk antrenmanına çıktı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, sakatlık önleyici çalışmayla başladı ve üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Yeni transferler Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve Juan Mata, sarı-kırmızılılarla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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Galatasaray'da yeni futbolcular ilk antrenmanına çıktı
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