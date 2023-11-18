Galatasaray’dan 45 gün isyanı!

kırmızılı kulüp, PFDK'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verdiği 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının yeterli olmadığını belirtirken sert bir açıklama yaptı. G.Saray'ın isyanı şöyle: "TFF'ye gidip birilerinibir hak arayışı olarak görüp, buna kimse şaşırmasın demenin tarifesi 45 gün... Türk futbolunda bu kaos ortamını yarattığınız için; kurul başkanlarınıza, üyelerinize ve hakemlerinize sürekli hakaret edilirken, onlara sahip çıkmadığınız için; irade koyarak adaleti sağlama gayreti bir yana dursun, haklı olan yerine daha çok sesi çıkanın yanında olduğunuz için;anlayamadığımız bir korku ve kaygıyla ses çıkarmadığınız için; Türk futbolu adına utanıyoruz. Ama üzülerek görüyoruz ki siz adaletten yoksun cezaları vermekten imtina etmiyorsunuz. Bundan sonra haksız tarifeleri değil; hakka ve hukuka uygun, çekinmeden, korkmadan alınacak kararları Türk sporunda görmemiz temennisiyle..."