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Giriş Tarihi: 18.11.2023

Galatasaray’dan 45 gün isyanı!

Galatasaray’dan 45 gün isyanı!
Sarı-kırmızılı kulüp, PFDK'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verdiği 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının yeterli olmadığını belirtirken sert bir açıklama yaptı. G.Saray'ın isyanı şöyle: "TFF'ye gidip birilerini "tokatlamayı" bir hak arayışı olarak görüp, buna kimse şaşırmasın demenin tarifesi 45 gün... Türk futbolunda bu kaos ortamını yarattığınız için; kurul başkanlarınıza, üyelerinize ve hakemlerinize sürekli hakaret edilirken, onlara sahip çıkmadığınız için; irade koyarak adaleti sağlama gayreti bir yana dursun, haklı olan yerine daha çok sesi çıkanın yanında olduğunuz için; Türk spor tarihinde daha önce görülmemiş, kanunlarda bile suç kabul edilen, şiddet ve isyana teşvik dolu bir konuşmaya anlayamadığımız bir korku ve kaygıyla ses çıkarmadığınız için; Türk futbolu adına utanıyoruz. Ama üzülerek görüyoruz ki siz adaletten yoksun cezaları vermekten imtina etmiyorsunuz. Bundan sonra haksız tarifeleri değil; hakka ve hukuka uygun, çekinmeden, korkmadan alınacak kararları Türk sporunda görmemiz temennisiyle..."

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Galatasaray’dan 45 gün isyanı!
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