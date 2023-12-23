Galatasaray’dan Angelino kararı! Leipzig’in kapısı çalındı

GALATASARAY, LEIPZIG'IN KAPISINI ÇALDI

Galatasaray ile 1 sezon için kiralık anlaşan ve 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 20 müsabakayı tamamlaması gereken Angelino, 19 maçta şans buldu ve sonrasında kenara alındı.