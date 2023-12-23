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Giriş Tarihi: 23.12.2023 10:46

Galatasaray'dan Angelino kararı! Leipzig'in kapısı çalındı

Galatasaray’dan Angelino kararı! Leipzig’in kapısı çalındı

Galatasaray'ın sezon başında Leipzig’den kiraladığı İspanyol oyuncu Angelino, Alman ekibinin kapısını çalıp 20 maçlık opsiyon hakkının 30 karşılaşmaya çıkarılmasını talep etti. Bu sezon beklentilerin altında kalan yıldız oyuncu, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Derbi öncesi iç transferde flaş gelişmeler yaşayan Galatasaray'da yıldız oyuncu Angelino'nun geleceği netleşmeye başlıyor.

GALATASARAY, LEIPZIG'IN KAPISINI ÇALDI

Galatasaray ile 1 sezon için kiralık anlaşan ve 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 20 müsabakayı tamamlaması gereken Angelino, 19 maçta şans buldu ve sonrasında kenara alındı.

İspanyol oyuncu, Leipzig idarecileri ile görüşerek anlaşmanın revize edilmesini istedi. Tecrübeli sol bek, satın alma opsiyon maddesinin 30 maça çıkarılmasını talep etti.

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Galatasaray'dan Angelino kararı! Leipzig'in kapısı çalındı
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