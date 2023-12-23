Galatasaray’dan Angelino kararı! Leipzig’in kapısı çalındı

Derbi öncesi iç transferde flaş gelişmeler yaşayan Galatasaray'da yıldız oyuncu Angelino'nun geleceği netleşmeye başlıyor.
GALATASARAY, LEIPZIG'IN KAPISINI ÇALDI
Galatasaray ile 1 sezon için kiralık anlaşan ve 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 20 müsabakayı tamamlaması gereken Angelino, 19 maçta şans buldu ve sonrasında kenara alındı.
İspanyol oyuncu, Leipzig idarecileri ile görüşerek anlaşmanın revize edilmesini istedi. Tecrübeli sol bek, satın alma opsiyon maddesinin 30 maça çıkarılmasını talep etti.