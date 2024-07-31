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Giriş Tarihi: 31.7.2024 18:51

Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman'ın yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman'ın yeni adresi belli oldu. 19 yaşındaki genç oyuncu, Danimarka ekibi Sonderjyske ile anlaşmaya vardı. Oyuncu yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray’dan ayrılan Hamza Akman’ın yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman, Danimarka'ya ekibi Sonderjyske ile anlaşmaya vardı. Bold'da yer alan habere göre, 19 yaşındaki genç oyuncu perşembe günü Haderslev'e gidecek ve yeni takımı Sonderjyske için sağlık kontrolünden geçecek.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Sonderjyske ile Hamza Akman arasında sözleşme konusunda bazı küçük detayların kaldığı fakat bunların transferin önünde bir engel olmadığı belirtildi.

Hamza Akman, yeni kulübüule 3 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Sonderjyske'nin sağlık kontrollerinin ardından genç oyuncunun transferini resmen açıklaması bekleniyor.

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Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman'ın yeni takımı belli oldu!
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