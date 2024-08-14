Galatasaray’dan Metehan Baltacı kararı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da stoper hattında kimin oynayacağı merak konusu. Hatayspor maçında sakatlanan ve sağ üst arka adalesinde 2. derecede zorlanma ve kanama tespit edilen Davinson Sanchez, bir ay sahalardan uzak kalacak. Kolombiyalı oyuncu; Konyaspor, Young Boys (d), Gaziantep FK, Young Boys, Adana Demir maçlarını kaçıracak. Sanchez'in sakatlığı sonrasında Metehan Baltacı'ya şans doğdu. Süper Lig'den teklifler alan 21 yaşındaki stoperin takımda tutulmasına karar verildi.