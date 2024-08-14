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Giriş Tarihi: 14.8.2024 09:45 Son Güncelleme: 14.8.2024 10:04

Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı

Galatasaray, Davinson Sanchez'in sakatlığı sonrası genç stoper Metehan Baltacı'yı takımda tutmaya karar verdi.

Galatasaray’dan Metehan Baltacı kararı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da stoper hattında kimin oynayacağı merak konusu. Hatayspor maçında sakatlanan ve sağ üst arka adalesinde 2. derecede zorlanma ve kanama tespit edilen Davinson Sanchez, bir ay sahalardan uzak kalacak. Kolombiyalı oyuncu; Konyaspor, Young Boys (d), Gaziantep FK, Young Boys, Adana Demir maçlarını kaçıracak. Sanchez'in sakatlığı sonrasında Metehan Baltacı'ya şans doğdu. Süper Lig'den teklifler alan 21 yaşındaki stoperin takımda tutulmasına karar verildi.
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Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı
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