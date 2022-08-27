Galatasaray’ın Kurzawa ısrarı devam ediyor!

Transfer sezonunda Mertens, Seferovic, Oliveira ve Torreira gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Başkan Dursun Özbek, dün transferler için çalışmaların devam ettiğini ifade etmişti.
SOL BEKE KURZAWA FORMÜLÜ
Akşam'ın haberine göre, sol bek arayışlarını devam ettiren Cimbom'da, PSG'den gündeme gelen bir başka isim Layvin Kurzawa oldu. Fransız temsilcisinde forma şansı bulamayan 29 yaşındaki tecrübeli sol bek için Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.
Eğer anlaşma olduğu taktirde sağ bekte Leo Dubois, sol tarafta da vatandaşı Layvin Kurzawa olacak. Sarı-kırmızılı takım son dönemde transferde çok büyük hamleler yaptı.
DURSUN ÖZBEK'TEN ICARDI AÇIKLAMASI
PSG ile görüşmelerini devam ettiren Galatasaray için Mauro Icardi transferi de gündeme gelmiş fakat Dursun Özbek oyuncuyla görüşmediklerini ifade etti.