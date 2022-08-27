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Giriş Tarihi: 27.8.2022 14:46 Son Güncelleme: 27.8.2022 14:50

Galatasaray'ın Kurzawa ısrarı devam ediyor!

Galatasaray’ın Kurzawa ısrarı devam ediyor!

Transfer sezonunun sona ermesine günler kala Galatasaray bir transfer hamlesi daha yapmak istiyor. Bir golüc almak istediklerini belirten Okan Buruk'un da onayını verdiği sol bek oyuncusu Kurzawa için PSG ile görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralama formülü konuşuluyor.

Transfer sezonunda Mertens, Seferovic, Oliveira ve Torreira gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Başkan Dursun Özbek, dün transferler için çalışmaların devam ettiğini ifade etmişti.

SOL BEKE KURZAWA FORMÜLÜ

Akşam'ın haberine göre, sol bek arayışlarını devam ettiren Cimbom'da, PSG'den gündeme gelen bir başka isim Layvin Kurzawa oldu. Fransız temsilcisinde forma şansı bulamayan 29 yaşındaki tecrübeli sol bek için Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

KURZAWA FORMA ŞANSI BULAMIYOR

PSG ile 2024 yılına kadar mukavelesi bulunan fakat kadroda düşünülmeyen Fransız futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon rakamıyla ilgili pazarlıklar sürüyor.

Eğer anlaşma olduğu taktirde sağ bekte Leo Dubois, sol tarafta da vatandaşı Layvin Kurzawa olacak. Sarı-kırmızılı takım son dönemde transferde çok büyük hamleler yaptı.

DURSUN ÖZBEK'TEN ICARDI AÇIKLAMASI

PSG ile görüşmelerini devam ettiren Galatasaray için Mauro Icardi transferi de gündeme gelmiş fakat Dursun Özbek oyuncuyla görüşmediklerini ifade etti.

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Galatasaray'ın Kurzawa ısrarı devam ediyor!
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