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Giriş Tarihi: 7.10.2022

Galatasaray’ın Pep’i olacağım

Galatasaray’ın Pep’i olacağım

Arda, G.Saraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin kendisi için düzenlediği veda toplantısında hedeflerini anlattı

1905 G.Saraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği, "Arda Turan'a Veda" başlığıyla bir toplantı düzenledi. Kendisi için yapılan video ve organizasyon için oldukça duygulanan Arda Turan şunları söyledi: "Bugün (dün) ilk defa uzun zaman sonra benim için bir şey yapıldığını gördüm. Hedeflerim büyük. Pep Guardiola'nın Barcelona'ya getirdiğini G.Saray'a getirmek istiyorum. Hedefi olan, projesi olan bir takımla başlayabilirim. Hangi oyunu oynamak istediğime karar vermedim. Doğaçlama futbolla mix etmek istiyorum. Bunu da en iyi şekilde Galatasaray'a uygulamak istiyorum."

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Galatasaray’ın Pep’i olacağım
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