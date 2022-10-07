Galatasaray’ın Pep’i olacağım

Arda, G.Saraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin kendisi için düzenlediği veda toplantısında hedeflerini anlattı
1905 G.Saraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği, "Arda Turan'a Veda" başlığıyla bir toplantı düzenledi. Kendisi için yapılan video ve organizasyon için oldukça duygulanan Arda Turan şunları söyledi: "Bugün (dün)ilk defa uzun zaman sonrabenim için bir şey yapıldığınıgördüm. Hedeflerimbüyük. Pep Guardiola'nınBarcelona'ya getirdiğiniG.Saray'a getirmek istiyorum.Hedefi olan, projesiolan bir takımla başlayabilirim.Hangi oyunu oynamakistediğime karar vermedim.Doğaçlama futbolla mixetmek istiyorum. Bunu daen iyi şekilde Galatasaray'auygulamak istiyorum."