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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Galibiyet planımız hazır!

TURGUT DOĞAN
Galibiyet planımız hazır!

“Camia olarak büyük heyecan yaşıyoruz. Taraftarı maçın içine çekecek bir oyun oynamak istiyoruz. Davinson’un iğne ile sahaya çıkma durumu yok. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapacak.”

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Kaptan Muslera maç öncesi basının karşısındaydı. Her açıdan önemli bir müsabaka olacağını belirten 50 yaşındaki teknik adam, "Camia olarak büyük bir heyecan yaşıyoruz" dedi. İkinci tur için kritik bir viraj olduğunu da vurgulayan Buruk, şunları söyledi: "Maddi-manevi özel bir karşılaşma. Bu sefer amacımız hem iyi oynamak hem de kazanmak. Taraftarı da maçın içine çekecek bir oyun oynamak istiyoruz. İyi bir oyuncu grubuna sahipseniz her zaman ilk 11'de soru işareti olur. Kim oynarsa oynasın, bu takım için en iyisini yapacağını biliyorum. Davinson'un iğne ile oynama durumu yok. 2-3 haftada dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BENİM DE KONTRATIM BİTİYOR!
Öte yandan Kaptan Muslera'ya yöneltilen "Sözleşmeniz bitiyor, yönetimle görüştünüz mü?" sorusuna Okan Buruk araya girerek şu yanıtı verdi: "Benim de kontratım bitiyor! Efsaneler için sözleşmeler önemli değil. Önemli olan G.Saray'ın başarısı." İngiliz gazetecinin Muslera'ya "Stadın atmosferini nasıl yorumlarsınız?" sorusuna ise Uruguaylı kaleci, "Daha önce hiç burada olmadınız mı? Keyfini çıkarın" dedi.

2. TUR BİLETİ İÇİN 3 FARKLI HESAP
6 PUAN–Aslan, A Grubu'ndaki son iki maçında M.United'ı evinde, Kopenhag'ı da Danimarka'da yenmesi durumunda diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın bir üst tura yükselecek. 4 PUAN-Kopenhag Almanya'da Bayern Münih'e yenilirse, G.Saray İstanbul'da M.United'ı devirirse, sarı kırmızılılara son hafta Danimarka deplasmanında 1 puan yetecek. 3 PUAN-En olumsuz senaryoda bile G.Saray'ın grupta son düdüğe kadar şansı bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester United'a yenilmesi durumunda Kopenhag'ı devirmek zorunda ve bu denklemde M.United'ın, son maçında Bayern Münih'e puan kaybetmesi gerek.

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Galibiyet planımız hazır!
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