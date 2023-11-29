Galibiyet planımız hazır!

“Camia olarak büyük heyecan yaşıyoruz. Taraftarı maçın içine çekecek bir oyun oynamak istiyoruz. Davinson’un iğne ile sahaya çıkma durumu yok. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapacak.”
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Kaptan Muslera maç öncesi basının karşısındaydı. Her açıdan önemli bir müsabaka olacağını belirten 50 yaşındaki teknik adam, "Camiaolarak büyük bir heyecanyaşıyoruz" dedi. İkinci tur için kritik bir viraj olduğunu da vurgulayan Buruk, şunları söyledi: "Maddi-manevi özel bir karşılaşma. Bu sefer amacımız hem iyi oynamak hem de kazanmak. Taraftarıda maçın içineçekecek bir oyunoynamak istiyoruz. İyi bir oyuncu grubuna sahipseniz her zaman ilk 11'de soru işareti olur. Kim oynarsa oynasın, bu takım için en iyisini yapacağını biliyorum. Davinson'un iğne ile oynamadurumu yok. 2-3 haftadadönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
BENİM DE KONTRATIM BİTİYOR!
Öte yandan Kaptan Muslera'ya yöneltilen "Sözleşmenizbitiyor, yönetimlegörüştünüz mü?" sorusuna Okan Buruk araya girerek şu yanıtı verdi: "Benimde kontratım bitiyor!Efsaneler için sözleşmelerönemli değil. Önemli olanG.Saray'ın başarısı." İngiliz gazetecinin Muslera'ya "Stadın atmosferini nasılyorumlarsınız?" sorusuna ise Uruguaylı kaleci, "Dahaönce hiç burada olmadınızmı? Keyfini çıkarın" dedi.
2. TUR BİLETİ İÇİN 3 FARKLI HESAP 6 PUAN–Aslan, A Grubu'ndaki son iki maçında M.United'ı evinde, Kopenhag'ıda Danimarka'da yenmesi durumunda diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın bir üst tura yükselecek. 4 PUAN-Kopenhag Almanya'da Bayern Münih'e yenilirse, G.Saray İstanbul'daM.United'ı devirirse,sarı kırmızılılara son hafta Danimarkadeplasmanında 1 puan yetecek.3 PUAN-En olumsuz senaryoda bile G.Saray'ın grupta son düdüğe kadar şansıbulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester United'a yenilmesi durumunda Kopenhag'ı devirmek zorunda ve bu denklemde M.United'ın, son maçında Bayern Münih'e puan kaybetmesi gerek.