Galibiyet planımız hazır!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Kaptan Muslera maç öncesi basının karşısındaydı. Her açıdan önemli bir müsabaka olacağını belirten 50 yaşındaki teknik adam,dedi. İkinci tur için kritik bir viraj olduğunu da vurgulayan Buruk, şunları söyledi: "Maddi-manevi özel bir karşılaşma. Bu sefer amacımız hem iyi oynamak hem de kazanmak.İyi bir oyuncu grubuna sahipseniz her zaman ilk 11'de soru işareti olur. Kim oynarsa oynasın, bu takım için en iyisini yapacağını biliyorum.ifadelerini kullandı.Öte yandan Kaptan Muslera'ya yöneltilensorusuna Okan Buruk araya girerek şu yanıtı verdi: "İngiliz gazetecinin Muslera'yasorusuna ise Uruguaylı kaleci,dedi.–Aslan, A Grubu'ndaki son iki maçındadiğer maçların sonuçlarına bakmaksızın bir üst tura yükselecek.-Kopenhag Almanya'da Bayern Münih'e yenilirse,-En olumsuz senaryoda bile G.Saray'ınSarı-kırmızılılar, Manchester United'a yenilmesi durumunda Kopenhag'ı devirmek zorunda ve bu denklemde M.United'ın, son maçında Bayern Münih'e puan kaybetmesi gerek.