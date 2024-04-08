Gece çok rahat uyuyorum!

G.saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, maçın ardından konuşma yaptı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un "Yattığında beni düşün"
şeklindeki sözüne, "Ben geceleri çok rahat uyuyorum. İnsanın rahat uyuması iç huzuruna bağlı. Kim ne derse desin rahat uyuyoruz"
karşılığını veren Timur, "Keşke maç normal anlamda oynansaydı. Şu gerginliğin bir an evvel bitmesi gerekiyor. Gerginlik devam ederse farklı şeylerin olmasından endişe ediyoruz. Hepimiz kendimize haksızlıklar olduğunu iddia ediyoruz. Ne yaşanırsa yaşansın, anlatılanların vuku bulduğu yer saha. Yarından tezi yok yabancı hakemler seçilsin ve geçmişten günümüze ne var ne yok incelenip ortaya çıksın.
Biz sonuçları kabul ediyoruz ve 'Herkes bunun sonuçlarını kabul etsin' diyoruz. Fanatikler dışında herkes kabul edecektir" dedi.