Gece çok rahat uyuyorum!

G.saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, maçın ardından konuşma yaptı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'unşeklindeki sözüne,karşılığını veren Timur, "Keşke maç normal anlamda oynansaydı. Şu gerginliğin bir an evvel bitmesi gerekiyor. Gerginlik devam ederse farklı şeylerin olmasından endişe ediyoruz. Hepimiz kendimize haksızlıklar olduğunu iddia ediyoruz. Ne yaşanırsa yaşansın, anlatılanların vuku bulduğu yer saha.Biz sonuçları kabul ediyoruz ve 'Herkes bunun sonuçlarını kabul etsin' diyoruz. Fanatikler dışında herkes kabul edecektir" dedi.