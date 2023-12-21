Geçen yıl yendik yine yeneceğiz!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, iyi oynamadan aldıkları 3 puanın önemli olduğunu söyledi. Hafta sonu çıkacakları Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Derbide bu performansın çok çoküstüne çıkmak zorundayız. İki takım da rekorlarıkırarak gidiyor. Güzel bir maç bizi bekliyor.Amacımız tabii ki zirveyi almak. Kalitemiz vegücümüz var. Elimizdeki en iyi kadroyla çıkarakKadıköy'de kazanacağız. Geçen sene de kazanarakdönmüştük, bu sene de hedefimiz galip gelmek" ifadesini kullandı.