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Giriş Tarihi: 21.12.2023

Geçen yıl yendik yine yeneceğiz!

MEHMET ÖZCAN
Geçen yıl yendik yine yeneceğiz!
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, iyi oynamadan aldıkları 3 puanın önemli olduğunu söyledi. Hafta sonu çıkacakları Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Derbide bu performansın çok çok üstüne çıkmak zorundayız. İki takım da rekorları kırarak gidiyor. Güzel bir maç bizi bekliyor. Amacımız tabii ki zirveyi almak. Kalitemiz ve gücümüz var. Elimizdeki en iyi kadroyla çıkarak Kadıköy'de kazanacağız. Geçen sene de kazanarak dönmüştük, bu sene de hedefimiz galip gelmek" ifadesini kullandı.

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Geçen yıl yendik yine yeneceğiz!
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