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Giriş Tarihi: 24.7.2023

Gel Avrupa şampiyonu olalım

Gel Avrupa şampiyonu olalım

İlk direkt temas 20 gün önce Londra'da kuruldu. Üç gün önce İstanbul'a çağrılan Fildişi Sahilli yıldızın menajeri Herve Zaha'ya projeler anlatıldı Oyuncu ile yapılan görüntülü konuşmada yıldız isimler masaya koyuldu. Mauro İcardi'nin bile parayı değil, G.Saray'ı seçtiği vurgulandı

Transfer piyasasında son yılların en büyük çalımını Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye attı… Daha transfer sezonu başlamadan adı sarı-lacivertliler ile anılan ve Fenerbahçe taraftarının ismini duyunca bile heyecandan ayağa kalktığı Wilfried Zaha, G.Saray'a imza attı. İşte tarihi çalımın SABAH SPOR farkıyla detayları…

AĞABEYI İLE GÖRÜŞÜP, NABIZ YOKLADI
Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1.5 aydır peşinden koştuğu oyuncunun menajerliğini de yapan ağabeyi Herve Zaha ile ilk teması 20 gün önce kurdu. Bu görüşmede nabız yoklandı...




TİMUR, LONDRA'DA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
Fenerbahçe oyuncuya teklifini yapıp beklemeye geçerken Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile menajeri Herve Zaha, Londra'da bir araya geldi, dengeler de değişti.

MENAJERİ 3 GÜN ÖNCE ÖZEL JETLE GELDİ
3 gün önce Wilfried Zaha'nın menajeri Herve Zaha, İstanbul'a davet edildi ve G.Saray Kulübü'nün kiraladığı özel jet ile Türkiye'ye geldi.

TOPLANTIYA GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANDI
Toplantıda G.Saray'ın planları ve projeleri anlatılırken ardından Wilfred Zaha da görüntülü olarak konuşmaya dahil edildi.

İCARDİ VURGUSU GÖNLÜNÜ FETHETTİ
Erden Timur, Wilfried Zaha'ya hedeflerle birlikte Avrupa şampiyonluğu planlarını da anlatırken, İcardi örneğini ortaya koydu. Suudi Arabistan'dan toplamda 100 milyon Euro'luk teklif gelen Arjantinli yıldızın, G.Saray'daki sevgi ve aile ortamını bırakmadığı hatırlatıldı.




'YILDIZLARIN ARASINA SEN DE KATIL' DEVLER LIGI FAKTÖRÜ
CRYSTAL Palace altyapısından yetişen Zaha, Manchester United'da sadece 4 maç sahaya çıkarken kariyerinin büyük bölümünü C.Palace'ta geçirdi. Oyuncunun bir türlü üst seviyeye tırmanamadığı futbol kariyerinde G.Saray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması da planlarının değişmesine neden oldu. Yıldız futbolcunun gruplara kalarak Devler Ligi arenasında kendini göstermek için de G.Saray'ı seçti.

FENERBAHÇE'NİN 20 GÜNDÜR HABERİ VAR!
Oyuncunun uzun zamandır peşinde olan F.Bahçe yönetimi, G.Saray'ın da devreye girdiğinin bilgisine sahipti. 20 gün önce ilk direkt temas kurulduğunda haber F.Bahçe'ye de iletildi.

5.5 MİLYON EURO ALACAK
F.Bahçe'nin yıllık 8 milyon Euro teklif ettiği Wilfried Zaha için G.Saray daha düşük bir bedelle işi bitirdi. Sarı-kırmızılılar, senelik 5.5 milyon Euro garanti ücret artı imza parası ve bonuslar ile 3 sezonluk anlaşmayı sağladı. Ancak Cimbom'un kasasından 5 milyon Euro çıkarken imza parası ve bonuslara ise G.Saraylı iş adamları sponsor olacak.

'BEN ARTIK BAŞARI İSTİYORUM'
Wilfried Zaha ile yapılan görüntülü konuşmada, oyuncunun en çok vurgu yaptığı nokta başarıydı… Yıldız futbolcu, "Ben Crystal Palace'ta hep orta sıraları hedefledim. Onlar da kalmamı istedi, Suudi Arabistan'dan teklif aldım. Ama benim için vizyon önemli. Ben artık şampiyonluk istiyorum" ifadeleri ile hayallerini anlattı.

'ZAHAHAHA'
G.Saray, oyuncu ile görüşmelere başlandığı bilgisinin ardından sosyal medyadan bir de ezeli rakibi F.Bahçe'ye göndermede bulundu. 'Zahahaha' mesajının yanı sıra son günlerin sevilen şarkısı 'Ali Cabbar'ın müziği paylaşıldı.




SABAH SPOR 1 TEMMUZ'DA DUYURDU!
Fenerbahçe'nin transferi için uğraş verdiği Wilfried Zaha'nın transferinde G.Saray, bir sürpriz yaparak devreye girmişti. SABAH SPOR, bu haberi


NE DEDİLER?

LEVENT TÜZEMEN
10 numarada oynayacak
Erden Timur, müthiş bir transfere daha imza attı. Zaha'yı baştan itibaren Fenerbahçe'nin alacağı söyleniyordu ama Erden Timur, bu transferi bitirerek Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi şansını yükselttiği gibi taraftarın gönlüne taht kurdu. Zaha transferiyle Fenerbahçe'ye müthiş bir psikolojik üstünlük sağladı. Bu transfer diğer takımlar üstünde 'Vay be' etkisi yaratır. Erden Timur da tam bir transfer sihirbazı olduğunu gösterdi. Fildişi Sahilli oyuncu, büyük bir ihtimalle forvet arkası oynayacak. Kanatlarda da görev yapabilir ama ben 10 numarada bekliyorum. Futbol iyi oyuncularla oynanır, Avrupa vitrininde Galatasaray; Zaniolo, İcardi ve Zaha ile oluşacak hücum hattıyla müthiş bir performans gösterir. Bu kadro Okan hocanın elini epey güçlendirdi ve kaliteyi müthiş benzetti.

BÜLENT TİMURLENK
Bu hücum hattı Avrupa için
Fenerbahçe taraftarının 2 aydır beklediği bir futbolcuyu ansızın KAP'a bildirmek ezeli rekabette elbette büyük bir transfer çalımı. Tadic, Dzeko gibi yıldızları sıfır bonservisle kadrosuna katan Fenerbahçe'nin doğrusu Zaha'yı da yüksek yıllık ücretle ikna etmesini bekliyordum. Ancak Erden Timur, yine sessiz sedasız bombayı patlattı. Bunda G.Saray kadrosundaki yıldızların ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek olmanın tercihi yönlendirdiği ortada. Sezon bittiğinde santrforsuz kalan Galatasaray'ın resmen olmasa da İcardi'yi erken bitirmiş olması, ardından Bakambu ve şimdi de Zaha. Elbette bu transfer, 'G.Saray forvet hattından oyuncu mu satacak?' sorusunu da beraberinde getirebilir. Zaha, sol kanatta oynamayı tercih eden bir forvet ancak 8+3'te bu mevkide işçilikte çok başarılı olan Kerem'e dokunamazsınız. Zaniolo için 35 milyon Euro serbest kalma maddesiyle transfer kapısı açık. Bu planda Zaha için İcardi'nin arkasında ikinci forvet oynayıp G.Saray'ın Oliveira'dan daha sert, örneğin Paredes gibi bir orta saha transferine yönelmesi muhtemel. Okan Buruk'un takımı, Muslera ve defans hattıyla şampiyon olurken çok iyi istatistiklerle sınıfı geçmişti. İcardi, Zaha ve Bakambu'lu bir hücum hattının da Süper Lig'den daha çok Avrupa seviyesi için bir araya getirildiği ortada.

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