Gel Avrupa şampiyonu olalım

Transfer piyasasında son yılların en büyük çalımını Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye attı… Daha transfer sezonu başlamadan adı sarı-lacivertliler ile anılan veG.Saray'a imza attı. İşte tarihi çalımınfarkıyla detayları…Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1.5 aydır peşinden koştuğu oyuncunun menajerliğini de yapan ağabeyi Herve Zaha ile ilk teması 20 gün önce kurdu.Fenerbahçe oyuncuya teklifini yapıp beklemeye geçerken Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile menajeri Herve Zaha, Londra'da bir araya geldi, dengeler de değişti.3 gün önce Wilfried Zaha'nın menajeri Herve Zaha, İstanbul'a davet edildi ve G.Saray Kulübü'nün kiraladığı özel jet ile Türkiye'ye geldi.Toplantıda G.Saray'ın planları ve projeleri anlatılırken ardındanErden Timur, Wilfried Zaha'ya hedeflerle birlikte Avrupa şampiyonluğu planlarını da anlatırken, İcardi örneğini ortaya koydu.Palace altyapısından yetişen Zaha, Manchester United'da sadece 4 maç sahaya çıkarken kariyerinin büyük bölümünü C.Palace'ta geçirdi.Yıldız futbolcunun gruplara kalarak Devler Ligi arenasında kendini göstermek için de G.Saray'ı seçti.Oyuncunun uzun zamandır peşinde olan F.Bahçe yönetimi, G.Saray'ın da devreye girdiğinin bilgisine sahipti. 20 gün önce ilk direkt temas kurulduğunda haber F.Bahçe'ye de iletildi.F.Bahçe'nin yıllık 8 milyon Euro teklif ettiği Wilfried Zaha için G.Saray daha düşük bir bedelle işi bitirdi. Sarı-kırmızılılar, senelik 5.5 milyon Euro garanti ücret artı imza parası ve bonuslar ile 3 sezonluk anlaşmayı sağladı.Wilfried Zaha ile yapılan görüntülü konuşmada, oyuncunun en çok vurgu yaptığı nokta başarıydı… Yıldız futbolcu,ifadeleri ile hayallerini anlattı.Fenerbahçe'nin transferi için uğraş verdiği Wilfried Zaha'nın transferinde G.Saray, bir sürpriz yaparak devreye girmişti. SABAH SPOR, bu haberi10 numarada oynayacakTimur, müthiş bir transfere daha imza attı. Zaha'yı baştan itibaren Fenerbahçe'nin alacağı söyleniyordu ama Erden Timur, bu transferi bitirerek Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi şansını yükselttiği gibi taraftarın gönlüne taht kurdu.Bu transfer diğer takımlar üstündeetkisi yaratır. Erden Timur da tam bir transfer sihirbazı olduğunu gösterdi. Fildişi Sahilli oyuncu, büyük bir ihtimalle forvet arkası oynayacak.Futbol iyi oyuncularla oynanır, Avrupa vitrininde Galatasaray; Zaniolo, İcardi ve Zaha ile oluşacak hücum hattıyla müthiş bir performans gösterir.Bu hücum hattı Avrupa içintaraftarının 2 aydır beklediği bir futbolcuyu ansızın KAP'a bildirmek ezeli rekabette elbette büyük bir transfer çalımı. Tadic, Dzeko gibi yıldızları sıfır bonservisle kadrosuna katanAncak Erden Timur, yine sessiz sedasız bombayı patlattı.Sezon bittiğinde santrforsuz kalan Galatasaray'ın resmen olmasa da İcardi'yi erken bitirmiş olması, ardından Bakambu ve şimdi de Zaha. Elbette bu transfer, 'G.Saray forvet hattından oyuncu mu satacak?' sorusunu da beraberinde getirebilir.Zaniolo için 35 milyon Euro serbest kalma maddesiyle transfer kapısı açık. Bu planda Zaha için İcardi'nin arkasında ikinci forvet oynayıp G.Saray'ın Oliveira'dan daha sert, örneğin Paredes gibi bir orta saha transferine yönelmesi muhtemel.İcardi, Zaha ve Bakambu'lu bir hücum hattının da Süper Lig'den daha çok Avrupa seviyesi için bir araya getirildiği ortada.