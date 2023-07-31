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Giriş Tarihi: 31.7.2023

‘Geleceğin parçasıyım’

‘Geleceğin parçasıyım’

Mauro İcardi: “Kendimi projenin içerisinde hissediyordum. Şimdi yeni anılar biriktireceğiz.”

Arjantinli yıldız, kulübün projesinin parçası olduğu için büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Geçen sezonki şampiyonluğun ardından daha da önemli başarılar elde etmek istediğini belirten Mauro İcardi, "Kendimi projenin içerisinde hissediyordum. Bu grubun bir parçasıyım. Erden Bey ile konuştuğumuz geleceğin bir parçası olmak istiyordum. Gerçekten çok mutluyum. Taraftarımız gerçekten çok güzel sevgi gösterileri yaptı. Şampiyon olduktan sonra saha içerisinde ve saha dışarısında çok istekli olduklarını gördüm. Şimdi yeni anılar biriktireceğiz" ifadelerini kullandı.

4 TAKSİTTE 10 MİLYON EURO
G.Saray dün Mauro İcardi'nin transferinin detaylarını paylaştı. Oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağlanırken her sezon 6 milyon Euro ödenecek. Arjantinli yıldızın kulübü PSG'ye ise 4 taksitte 10 milyon Euro bonservis verilecek.

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‘Geleceğin parçasıyım’
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