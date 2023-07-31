‘Geleceğin parçasıyım’

Arjantinli yıldız, kulübün projesinin parçası olduğu için büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Geçen sezonki şampiyonluğun ardından daha da önemli başarılar elde etmek istediğini belirten Mauro İcardi, "Kendimi projenin içerisinde hissediyordum.Erden Bey ile konuştuğumuz geleceğin bir parçası olmak istiyordum.Şampiyon olduktan sonra saha içerisinde ve saha dışarısında çok istekli olduklarını gördüm. Şimdi yeni anılar biriktireceğiz" ifadelerini kullandı.G.Saray dün Mauro İcardi'nin transferinin detaylarını paylaştı. Oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağlanırken her sezon 6 milyon Euro ödenecek. Arjantinli yıldızın kulübü PSG'ye ise 4 taksitte 10 milyon Euro bonservis verilecek.