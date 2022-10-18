Gelen gideni arattı!

G.Saray, yeni transferlerinden sadece 1 gol, 2 asistlik katkı alırken, ayrılan Diagne ve Mostafa kulüplerinde şov yapıyor
Kerem ve Gomis dışındaki hücum hattını tamamen değiştiren Galatasaray'a Yunus Akgün geri döndü, sırasıyla Seferovic, Mertens, İcardi, Yusuf Demir, Rashica ve Mata transfer edildi. Sarı-kırmızılıtakımda bu yeni yıldızların hiçbiriskor katkısı veremedi. Sözleşmesi feshedilen Diagne ve Fransa'ya kiralanan Mostafa Mohamed ise attıkları kritik gollerle fark yaratıyor. Diagne, Karagümrük'te 5 gol-1asiste ulaşarak yeniden doğdu. Nantes'ta 4 gol-1 asiste imzasınıkoyan Mohamed'i taraftarı eylül ayının oyuncusu seçip ödüllendirdi. Bu sezon 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da transferlerden sadece orta saha oyuncuları Sergio Oliveira1 gol atıp 1 asist yaptı, FredrikMidtsjo de 1 asist üretti.
69 KORNER DE KARAVANA
Galatasaray bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada kullandığı toplam 69 kornerden sonuç alamadı TORREIRA (1.66 m), Mertens (1.69 m), Mata (1.70 m) ve Yusuf Demir (1.73 m) gibi kısa boylu oyuncuları kadrosunda bulunduran Galatasaray, Süper Lig'de henüz duran toptan gol bulamadı. Sarı-kırmızılı takım 9 maçta kullandığı toplam 69 kornerden sonuç alamadı. Oliveira, Mertens, Mata veKerem'in dönüşümlü kullandığıköşe vuruşları, tehlike yaratmaktanuzak kaldı. Bu sorunu çözmesi için geçtiğimiz hafta Avusturyalı antrenör Sargon Duran getirilmişti. AncakSargon'un yaptırdığı çalışmalarson oynanan Kayserispor karşılaşmasındameyvesini vermedi.