Gelen gideni arattı!

Kerem ve Gomis dışındaki hücum hattını tamamen değiştiren Galatasaray'a Yunus Akgün geri döndü, sırasıyla Seferovic, Mertens, İcardi, Yusuf Demir, Rashica ve Mata transfer edildi.Sözleşmesi feshedilen Diagne ve Fransa'ya kiralanan Mostafa Mohamed ise attıkları kritik gollerle fark yaratıyor.ulaşarak yeniden doğdu.taraftarı eylül ayının oyuncusu seçip ödüllendirdi. Bu sezon 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da transferlerden sadece orta saha oyuncularıüretti.Galatasaray bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada kullandığı toplam 69 kornerden sonuç alamadı TORREIRA (1.66 m), Mertens (1.69 m), Mata (1.70 m) ve Yusuf Demir (1.73 m) gibi kısa boylu oyuncuları kadrosunda bulunduran Galatasaray, Süper Lig'de henüz duran toptan gol bulamadı. Sarı-kırmızılı takım 9 maçta kullandığı toplam 69 kornerden sonuç alamadı.Bu sorunu çözmesi için geçtiğimiz hafta Avusturyalı antrenör Sargon Duran getirilmişti.