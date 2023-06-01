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Giriş Tarihi: 1.6.2023

Genç hocanın kilometre taşları

Genç hocanın kilometre taşları
Futbolculuğunda 15'i Galatasaray'da, biri Beşiktaş'ta olmak üzere toplam 16 kupa kazandı.
Teknik direktörlük kariyerinde 3 kupa sevinci yaşadı. (Akhisar/Türkiye Kupası, Başakşehir ve G.Saray/Lig) İlk formasını 18 yaşındayken 1991-1992 sezonunun son haftasındaki G.Saray'la Bakırköyspor'a karşı giydi.
2001-2002 sezonu öncesinde İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter'e imza attı.
2010'da futbolculuk kariyerini noktaladı.
İlk olarak A Milli Takım'da (2011-2013) Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaptı.
Teknik adamlık kariyerine, 2013'te dönemin Süper Lig takımı Elazığspor'un başına geçerek başladı.
Galatasaray, Buruk yönetiminde Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisine (Biri hükmen 14 maç) imza attı.
Beşiktaş'a ait olan ve 63 yıldır geçilemeyen üst üste kazanma rekorunun da yeni sahibi oldu.
Galatasaray'da resmi maçlarda 17 kezle üst üste en fazla galibiyet gören teknik adam olarak da tarihe geçti.
Süper Lig'de oyuncu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olarak tarihe adını yazdırdı.
Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı takımı şampiyonluğa taşıyan ilk Türk teknik adam olma başarısı gösterdi.
G.Saray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim durumuna geldi.

HER ŞEY ALİ YİĞİT MUTLU OLSUN DİYE
2019-20'da Başakşehir'i lig şampiyonu yapan Okan Buruk, 29 Ocak 2021'de görevinden ayrılmıştı. Oğlu Ali Yiğit'in ağır hastalığı nedeniyle kariyerine ara veren Buruk, sahalara dönmeyi onu mutlu etmek için istediğini her seferinde dile getirmişti. Baba Buruk, bunu başarmanın gururu ile gözyaşlarına hakim olamadı.

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Genç hocanın kilometre taşları
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