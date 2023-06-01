Genç hocanın kilometre taşları

15'i Galatasaray'da, biri Beşiktaş'ta olmak üzere toplam(Akhisar/Türkiye Kupası,Başakşehir ve G.Saray/Lig)1991-1992 sezonununson haftasındaki G.Saray'la2001-2002 sezonu öncesinde İtalya'nın köklü kulüplerindenİlk olarak A Milli Takım'da (2011-2013)Teknik adamlık kariyerine, 2013'te döneminGalatasaray, Buruk yönetimindeBeşiktaş'a ait olan ve 63 yıldır geçilemeyen üst üste kazanma rekorunun da yeni sahibi oldu.Galatasaray'da resmi maçlardaolarak da tarihe geçti.isim olarak tarihe adını yazdırdı.Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapanG.Saray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonraOkan Buruk, 29 Ocak 2021'de görevinden ayrılmıştı.kariyerine ara veren Buruk, sahalara dönmeyi onu mutlu etmek için istediğini her seferinde dile getirmişti. Baba Buruk, bunu başarmanın gururu ile gözyaşlarına hakim olamadı.