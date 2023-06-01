Genç hocanın kilometre taşları

Futbolculuğunda 15'i Galatasaray'da, biri Beşiktaş'ta olmak üzere toplam 16 kupa kazandı. Teknik direktörlük kariyerinde3 kupa sevinciyaşadı. (Akhisar/Türkiye Kupası,Başakşehir ve G.Saray/Lig)İlk formasını 18 yaşındayken1991-1992 sezonununson haftasındaki G.Saray'laBakırköyspor'a karşı giydi.
2001-2002 sezonu öncesinde İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter'e imza attı. 2010'da futbolculuk kariyerininoktaladı.
İlk olarak A Milli Takım'da (2011-2013) AbdullahAvcı'nın yardımcılığını yaptı.
Teknik adamlık kariyerine, 2013'te dönemin SüperLig takımı Elazığspor'un başınageçerek başladı.
Galatasaray, Buruk yönetiminde Süper Lig tarihininen uzun galibiyet serisine(Biri hükmen 14 maç) imza attı.
Beşiktaş'a ait olan ve 63 yıldır geçilemeyen üst üste kazanma rekorunun da yeni sahibi oldu.
Galatasaray'da resmi maçlarda 17 kezle üst üste enfazla galibiyet gören teknikadam olarak da tarihe geçti. Süper Lig'de oyuncu ve teknikadamlık kariyerinde enfazla şampiyonluk görenisim olarak tarihe adını yazdırdı.
Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan MustafaDenizli'nin ardındaniki farklı takımışampiyonluğataşıyan ilk Türkteknik adam olmabaşarısı gösterdi.
G.Saray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcuhem de teknikadam olarak şampiyonlukyaşayanikinci isim durumunageldi.
HER ŞEY ALİ YİĞİT MUTLU OLSUN DİYE
2019-20'da Başakşehir'i lig şampiyonu yapan Okan Buruk, 29 Ocak 2021'de görevinden ayrılmıştı. Oğlu Ali Yiğit'in ağır hastalığı nedeniyle kariyerine ara veren Buruk, sahalara dönmeyi onu mutlu etmek için istediğini her seferinde dile getirmişti. Baba Buruk, bunu başarmanın gururu ile gözyaşlarına hakim olamadı.