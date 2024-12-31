Gerçek kral Mertens

Galatasaray'da 2024 yılının en başarılı ismi Dries Mertens oldu. 37 yaşında sergilediği performansla takdir toplayan Mertens, istatistiklerde zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılı takımda 2024 yılında 13 gol-22 asiste imzasını koyan Belçikalı 10 numara, toplam 35 gollük skor katkısında bulundu. Mertens'i 21 gol-6 asistle 27 kez tabelayı değiştiren İcardi takip etti. Bu ikilinin ardından 16 gol-9 asistle 25 gole etki eden Barış Alper Yılmaz geliyor. Bu sezon maç kaçırmayan tek oyuncu olan ve 5 gol-9 asistle istikrarını koruyan Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak yıldız oyuncuya takım arkadaşlarından ve yakın çevresinden futbolu bırakmaması yönünde telkinler gelmeye başladı.

ASLAN SAHAYA İNDİ

Galatasaray'da oyunculara verilen bir hafta izin sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, Florya'da toplanarak Göztepe maçı hazırlıklarına başladı. 8 puan farkla lider olan Galatasaray, 2025'in ilk maçında 4 Ocak Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.