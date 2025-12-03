Gerçek lider Okan Buruk!

Galatasaray, Kadıköy'de 1-1'e son dakikada razı olurken sarı-kırmızılılar kaçan 2 puanın faturasını hakem Yasin Kol'a kesti.90 dakika biter bitmez "Kimse unutmasın: Biz de Galatasaray'ız! Bugün yaşananları gördükten sonra birbirimize ne kadar destek olmamız gerektiğini herkese göstereceğiz" diyen Okan Buruk yine camiada liderlik rolüne soyundu.Eksikler yüzünden ilk 11 çıkarmakta zorlanan Okan Buruk, buna rağmen Kadıköy'e takımını en iyi oyun planıyla hazırladı.Kulübeden müdahaleleri yetersiz kalan Galatasaray, cezalı ve sakat oyuncularından yoksun gittiği Fenerbahçe deplasmanından lider dönmesini bilerek krize izin vermedi.