Gerçekten G.Saraylı mısın!

Bir üyenin "Liseye başlarken başka takımı tutuyordum, artık G.Saraylıyım" savunması kâr etmedi. Üyelik başvurusu kabul görmedibin 741 aktif üyesi bulunan Galatasaray Spor Kulübü'ne her sene üyelik için binlerce talep geliyor. Teknik direktör Okan Buruk, son dönemde Dursun Özbek'in 'başkan kontenjanından' kulübe üye olurken, ortalama her sene 400 kişi Galatasaray çatısı altına giriyor.B Grubu başkan kontenjanı, C Grubu eski sporcular, D Grubu üyelerin eş ve çocukları,Geçen dönemde Galatasaray Lisesi mezunu 270'e yakın kişi üyelik başvurusunda bulundu. Sicil Kurulu,Lise mezunlarının gerçekten Galatasaray taraftarı olup olmadığını araştırdı. 3 kişinin başka takımları tuttuğu belirlendi ve üyelik başvurusu reddedildi.G.Saray ile yardım kuruluşu Stelp arasında depremzedelere destek için 1 milyon Euro'luk anlaşma yapıldılmanya merkezli uluslararası yardım kuruluşu Stelp ile G.Saray arasında depremzedelere yardım amaçlı iş birliği anlaşması imzalandı. İlk etapta 1 milyon Euro'luk destek ile başlayacak proje ile birlikte bölgeye destek olunacağını söyleyen Başkan Dursun Özbek,Bu felaketi unutmayalım, unutturmayalım. Depremzede çocukları bölgeden almış ve İstanbul'a Riva'ya getirmişler. Bütün kulüplere çağrı yapıldı vediye konuştu.Başkan Dursun Özbek, Hatayspor ile oynamak istediklerini de söyledi: "Lig bitince Hatayspor ile maç yapabiliriz.Volkan da 'Sporcularımızın hepsi gitti' dedi. Ben dediye konuştum."