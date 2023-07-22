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Giriş Tarihi: 22.7.2023

Gereğini yap kardeşim!

MEHMET ÖZCAN
Gereğini yap kardeşim!

“Ağzımızı açtığımızda veya merdivene bir seyirci oturduğunda bile cezayı basıyorlar. Bu kadar hassassanız yönetmeliklere karşı gelen kurumları, kişileri ve takımları ayıramazsınız. Yönetmelikte ne yazıyorsa uygulayın”

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, PFDK'nın Ziraat Türkiye Kupası törenine 5 yıldızlı formayla çıkan F.Bahçe'ye ceza vermesini beklediklerini söyledi. Özbek, kendisine yöneltilen konu ile ilgili soru üzerine, "Bu sorunun muhatabının TFF olması gerek. Seremoniye yönetmeliklerin söylediği gibi değil de federasyona meydan okurcasına, kendi bildikleri ve iddialarına uygun bir formayla çıkıldı. Bunun cevabını, federasyon bu konuda sessiz kalarak vermiş olamaz" dedi.



HERKESE FARKLI MUAMELE OLMAZ
Dursun Özbek, şöyle devam etti: "Ağzımızı açtığımızda veya merdivene bir seyirci oturduğunda bile cezayı basıyorlar. Bu kadar hassassanız yönetmeliklere karşı gelen kurumları, kişileri ve takımları ayıramazsınız. Herkese farklı muamele yapamazsınız. Merdivene ceza kesen kurum bu konuda gerekeni yapmalıydı. Hâlâ bunu yapmaya davet ediyorum. Yönetmelikte ne yazıyorsa onu uygulayın."

HAKSIZLIĞA KARŞI BAŞ VERİRİZ
Erden Timur da başkanın sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Hukuk tanımamak, insanlık tanımamaktır. İnsanlık tanımayanlarla her türlü mücadelemiz devam edecek. Biz, haksızlığa karşı baş veririz. Hukuku çiğneyenlerin cezalandırılmaması, hatta haksızlık yapanların mağdurlaştırıldığı ortam; ülkeye, geleceğimize büyük zarar. Bu zararı kimseye verdirtmeyiz."



UÇAĞINI YOLLADIK
G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, İcardi'nin imzasında 10-15 günlük bir gecikme olacağını söyledi. Timur, "İcardi transferi için uçağı bile göndermiştik. Eşinin sağlık durumu olmasaydı ne zaman geleceği belliydi. Bu da oyuncu açısından haklı bir gerekçe" dedi. Diğer transferler hakkında bilgi veren Erden Timur, "Fred ve Sabitzer listemizde yer alıyor ama şu ana kadar hiçbir girişimimiz olmadı. Bugün yarın bitmesinin beklediğimiz isimler var ancak şu an gelecek futbolcular ilk turda oynayacak durumda değil" şeklinde konuştu.

G.SARAY'A MÜTHİŞ GELİR!
GALATASARAY, stat isim hakkı için RAMS Global ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 5 sezonluk stat ismi ve sponsorluk karşılığında yıl bazında KDV hariç 213 milyon 600 bin lira gelir elde edecek. Bu süreç içerisinde de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki stadın adı RAMS Park olacak. Anlaşma için düzenlenen İmza törenine Dursun Özbek, Erden Timur ve RAMS Türkiye CEO'su Devran Bülbül katıldı.

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