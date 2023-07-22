Gereğini yap kardeşim!

.Saray Başkanı Dursun Özbek, PFDK'nın Ziraat Türkiye Kupası törenine 5 yıldızlı formayla çıkan F.Bahçe'ye ceza vermesini beklediklerini söyledi. Özbek, kendisine yöneltilen konu ile ilgili soru üzerine, "Bu sorunun muhatabının TFF olması gerek. Seremoniye yönetmeliklerin söylediği gibi değil de federasyona meydan okurcasına, kendi bildikleri ve iddialarına uygun bir formayla çıkıldı." dedi.Dursun Özbek, şöyle devam etti: "Ağzımızı açtığımızda veya merdivene bir seyirci oturduğunda bile cezayı basıyorlar. Bu kadar hassassanız yönetmeliklere karşı gelen kurumları, kişileri ve takımları ayıramazsınız. Herkese farklı muamele yapamazsınız. Merdivene ceza kesen kurum bu konuda gerekeni yapmalıydı.Yönetmelikte ne yazıyorsa onu uygulayın."Erden Timur da başkanın sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Hukuk tanımamak, insanlık tanımamaktır.Biz, haksızlığa karşı baş veririz. Hukuku çiğneyenlerin cezalandırılmaması, hatta haksızlık yapanların mağdurlaştırıldığı ortam; ülkeye, geleceğimize büyük zarar. Bu zararı kimseye verdirtmeyiz."G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, İcardi'nin imzasında 10-15 günlük bir gecikme olacağını söyledi. Timur, "İcardi transferi için uçağı bile göndermiştik. Eşinin sağlık durumu olmasaydı ne zaman geleceği belliydi. Bu da oyuncu açısından haklı bir gerekçe" dedi. Diğer transferler hakkında bilgi veren Erden Timur,Bugün yarın bitmesinin beklediğimiz isimler var ancak şu an gelecek futbolcular ilk turda oynayacak durumda değil" şeklinde konuştu.GALATASARAY, stat isim hakkı için RAMS Global ile sponsorluk anlaşması imzaladı.Bu süreç içerisinde de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki stadın adı RAMS Park olacak. Anlaşma için düzenlenen İmza törenine Dursun Özbek, Erden Timur ve RAMS Türkiye CEO'su Devran Bülbül katıldı.