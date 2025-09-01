Geri adım atmıyor

Kayserispor ve Rizespor maçlarında kadroya alınmayan Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifi değerlendirmek istiyor. Hocası Okan Buruk'un açıklamaları ve yönetimin satmaya soğuk bakmasına rağmen Barış Alper kararını değiştirmedi. 100 milyon TL garanti ücrete sahip milli oyuncu, yıllık 10 milyon Euro'dan NEOM'la 4 sezonluğuna anlaştı. Barış Alper'in Suudi Arabistan'a transferinde tek engel, 50 milyon Euro olarak belirlenen bonservis bedeli. NEOM'un 35 milyon Euro'luk teklifini 40'a yükseltmesi beklenirken, Galatasaray 45 milyon Euro'ya inebilir.



Hakan ve İlkay cep yakıyor!

İNTER'DEN Hakan Çalhanoğlu ve Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın adı transfer dönemi boyunca Galatasaray'la anıldı. Hatta geçtiğimiz günlerde Hakan'ın tüm aile bireylerini 'Aslan' olarak resmeden bir paylaşım yapması aşkın yeniden alevlenmesi olarak yorumlandı. Transfere şu ana kadar 120 milyon Euro harcayan sarı-kırmızılı kulüp, maliyetlerinden dolayı Hakan ve İlkay'a temkinli yaklaşıyor. Yönetim, Jelert'in kiralanmasıyla artı 2 kontenjanda açılan boşluğu genç bir orta saha transferi ile doldurmayı planlıyor. Arayışlar devam ediyor.