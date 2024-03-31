Geri dönüşün ustası aslan!

Lider G.Saray'ın bu sezonki başarısının arkasında geriye düştüğü maçlarda gösterdiği hızlı reaksiyon yatıyor. Sarı-kırmızılı takım, özellikle ligin ikinci yarısında mağlup konumda olduğu karşılaşmalarda pes etmeden rakiplerine cevap verdi.Bu müsabakalarda toplamda 114 dakika skor dezavantajı yaşayan Galatasaray, süre bakımından ligin en iyi takımı oldu.Yalnızcailk yarıdaki Hataydeplasmanında (2-1)kaybetti. Fenerbahçeise maçlarda 203 dakikayenik kalıp iki numarayayerleşti. Kanarya'yı;Trabzonspor (538),Ankaragücü (584) ve AdanaDemirspor (677) takip etti.Galatasaray ayrıca kalecive savunma başarısıyla 30maçın 15'inde gol yemedi.Brezilyalı forveti Carlos Vinicius'un son dakika golüyle Kasımpaşa'yı 4-3 yenmeyi başaran Galatasaray, bu sezon 90 ve uzatma dakikalarında 5 kez rakip ağları ağları sarstı. Sarı-kırmızılı takım, bu sayede hanesine 6 puan yazdırdı.