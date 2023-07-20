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Giriş Tarihi: 20.7.2023

Git başımdan!

MEHMET ÖZCAN
Git başımdan!

Uruguaylı ön libero, menajerinden “İstanbul’da çok mutluyum, devam edeceğim” diyerek transfer görüşmesi yapmamasını istedi. Sarı-kırmızılı yönetim, Lazio’nun şartlarını değerlendirmeden reddetti

Galatasaray ile Torreira'nın aşkı bir başka… Hem futbolcu hem kulüp yeni sezonda da birlikte yürümeye kararlı. Gelen teklifler görüşme yapılmadan reddediliyor ama buna rağmen İtalyan ekibi Lazio'nun, Uruguaylı için ısrarı bitmiyor. Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Lucas Torreira'nın iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmişti. Avusturya kampını pas geçen 27 yaşındaki ön libero, Portekiz'deki özel bir kliniğe giderek tedavi oldu. Yokluğu hazırlık maçlarında hissedildi. Ne Berkan ne de Midtsjö boşluğunu doldurabildi.

ALTERNATİF BİLE BAKILMADI
Torreira'yı vazgeçilmez olarak gören teknik heyet, yeni sezon planlamasını yıldız oyuncuya göre yaptı. tecrübeli futbolcu için alternatif bile bakmadı. Yönetim, Lazio'dan gelen teklifi değerlendirmeye almadan reddetti. Torreira da bu süreçte Galatasaray'dan yana tavır aldı. Menajeri Pablo Bentancur'a, "İstanbul'da çok mutluyum. Galatasaray'da devam edeceğim'' diyerek kimseyle transfer görüşmesi yapmamasını istedi. Hem menajeri hem de Galatasaray yönetimi, Lazio'nun ilgisine dönüş bile yapmadı.

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