Git başımdan!

Uruguaylı ön libero, menajerinden “İstanbul’da çok mutluyum, devam edeceğim” diyerek transfer görüşmesi yapmamasını istedi. Sarı-kırmızılı yönetim, Lazio’nun şartlarını değerlendirmeden reddetti
Galatasaray ile Torreira'nın aşkı bir başka… Hem futbolcuhem kulüp yenisezonda da birlikte yürümeye kararlı. Gelen teklifler görüşme yapılmadan reddediliyor ama buna rağmen İtalyan ekibi Lazio'nun, Uruguaylı için ısrarı bitmiyor. Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Lucas Torreira'nın iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmişti. Avusturyakampını pasgeçen 27 yaşındaki önlibero, Portekiz'deki özelbir kliniğe giderek tedavioldu. Yokluğu hazırlık maçlarında hissedildi. Ne Berkan ne de Midtsjö boşluğunu doldurabildi.
ALTERNATİF BİLE BAKILMADI
Torreira'yı vazgeçilmez olarak görenteknik heyet, yeni sezon planlamasınıyıldız oyuncuya göre yaptı.tecrübeli futbolcu için alternatif bilebakmadı. Yönetim, Lazio'dan gelenteklifi değerlendirmeye almadanreddetti. Torreira da bu süreçte Galatasaray'danyana tavır aldı. MenajeriPablo Bentancur'a, "İstanbul'daçok mutluyum. Galatasaray'da devamedeceğim'' diyerek kimseyletransfer görüşmesi yapmamasınıistedi. Hem menajeri hem de Galatasarayyönetimi, Lazio'nun ilgisinedönüş bile yapmadı.