Git başımdan!

Galatasaray ile Torreira'nın aşkı bir başka…Gelen teklifler görüşme yapılmadan reddediliyor ama buna rağmen İtalyan ekibi Lazio'nun, Uruguaylı için ısrarı bitmiyor. Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Lucas Torreira'nın iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmişti.Yokluğu hazırlık maçlarında hissedildi. Ne Berkan ne de Midtsjö boşluğunu doldurabildi.yeni sezon planlamasınıyıldız oyuncuya göre yaptı.tecrübeli futbolcu için alternatif bilebakmadı. Yönetim, Lazio'dan gelenteklifi değerlendirmeye almadanreddetti. Torreira da bu süreçte Galatasaray'danyana tavır aldı.Hem menajeri hem de Galatasarayyönetimi, Lazio'nun ilgisinedönüş bile yapmadı.