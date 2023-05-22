Golleri attı efsaneleri yakaladı!

G.Saray forması ile şampiyonluğa koşan İcardi, golleriyle Drogba ve Falcao’nun yanına adını yazdırdı
Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında attığı gollerle galibiyeti getiren İcardi, kulüp tarihine de iz bırakmayı başardı. Drogba veFalcao'nun geçmişte formasınıgiydiği G.Saray'daİcardi, gol sayısında efsaneleriyakaladı.
8 AYDA 20 GOL
Drogba bir buçuk yıllık Türkiye macerasını 20 golle tamamlamıştı. Falcao da iki sezonluk Galatasaray kariyerinde toplam 20 kez ağları sarstı. İcardi ise Drogba ve Falcao'dançok daha az sayıdamaça çıkmasınarağmen 8 ayda 20 goleulaştı. Derbilerde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı boş geçmeyen Arjantinli dünya yıldızı, tribünlerin sevgilisi oldu. İcardi ayrıca8 gol pası vererekçok yönlü birhücum oyuncusuolduğunugösterdi. Kerem Aktürkoğlu ile müthiş uyum yakalayan 30 yaşındaki Tangocu'ya Kerem tam 5 asist yaptı.
B PLANI KULUSEVSKİ!
MILOT Rashica'nın bonservisini almak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, diğer yandan da alternatif isimlere yöneldi. İtalyan medyasına göre Cimbom, sezon başında Juventus'un, Tottenham'a kiraladığı Dejan Kulusevski'yi kadrosuna katmak istiyor. Aslan'ın, 23 yaşındaki futbolcuiçin kiralık formülü üzerinde durduğuaktarıldı. İngiltere'de bu sezon 36 maça çıkan İsveçli sağ kanat oyuncusu; 2 gol, 8 asiste imza attı.