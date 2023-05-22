Golleri attı efsaneleri yakaladı!

Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında attığı gollerle galibiyeti getiren İcardi, kulüp tarihine de iz bırakmayı başardı.Drogba bir buçuk yıllık Türkiye macerasını 20 golle tamamlamıştı. Falcao da iki sezonluk Galatasaray kariyerinde toplam 20 kez ağları sarstı.Derbilerde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı boş geçmeyen Arjantinli dünya yıldızı, tribünlerin sevgilisi oldu.Kerem Aktürkoğlu ile müthiş uyum yakalayan 30 yaşındaki Tangocu'ya Kerem tam 5 asist yaptı.MILOT Rashica'nın bonservisini almak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, diğer yandan da alternatif isimlere yöneldi. İtalyan medyasına göre Cimbom, sezon başında Juventus'un, Tottenham'a kiraladığı Dejan Kulusevski'yi kadrosuna katmak istiyor.İngiltere'de bu sezon 36 maça çıkan İsveçli sağ kanat oyuncusu; 2 gol, 8 asiste imza attı.