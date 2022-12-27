Gomis olmasaydı 8. sıradaydı

G.Saray'ı İstanbulspor karşısında galibiyete taşıyan Bafetimbi Gomis eleştirilere ve hakkında çıkan 'ayrılacak' dedikodularına performansıyla cevap vermeye devam ediyor. Süper Lig'de birbirinden kritik 6 gole imza atan Gomis tek başına sarı-kırmızılı takıma ekstradan 11 puan kazandırdı ve Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalmasını sağladı. Fransız golcü sayesinde Antalyaspor ve Ümraniyespor'un ardından İstanbulspor'u geçen Galatasaray yine 37 yaşındaki kurt oyuncunun gol attığı Gaziantep FK ve Kasımpaşa maçlarını da kazanmıştı.Fransız oyuncu G.Saray'da kontratının son sezonunu yaşarken 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret alıyor.Ligde 6, kupada 2 kez ağları sarsan Gomis, sözleşmesine 15 gol sayısına özel 100 bin Euro bonus koydurmuştu.