Gomis olmasaydı 8. sıradaydı

Süper Lig’de bu sezon toplam 6 gole ulaşan ve skorları ile tek başına 11 puanlık katkı sağlayan deneyimli oyuncu ayrıca Türkiye Kupası’nda da turu getiren golü kaydetti
G.Saray'ı İstanbulspor karşısında galibiyete taşıyan Bafetimbi Gomis eleştirilere ve hakkında çıkan 'ayrılacak' dedikodularına performansıyla cevap vermeye devam ediyor. Süper Lig'de birbirinden kritik 6 gole imza atan Gomis tek başına sarı-kırmızılı takıma ekstradan 11 puan kazandırdı ve Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalmasını sağladı. Fransız golcü sayesinde Antalyaspor ve Ümraniyespor'un ardından İstanbulspor'u geçen Galatasaray yine 37 yaşındaki kurt oyuncunun gol attığı Gaziantep FK ve Kasımpaşa maçlarını da kazanmıştı. Gomis'in golleri olmasaydı 30 yerine19 puanla 8. sırada yer alacak sarıkırmızılılar,deneyimli futbolcununkatkısı ile liderliğe oturdu.
1.7 MİLYON EURO
Fransız oyuncu G.Saray'da kontratının son sezonunu yaşarken 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret alıyor.
100 BIN EURO
Ligde 6, kupada 2 kez ağları sarsan Gomis, sözleşmesine 15 gol sayısına özel 100 bin Euro bonus koydurmuştu.