Gomis’e Eyüp dopingi!

Fransız oyuncuyu isteyen 1. Lig ekibi, 1 milyon Euro maaşı gözden çıkardı
G.Saray'a Keçiörengücü karşısında attığı golle turu getiren isim olan Bafetimbi Gomis, tekrar formayı kaptı. Sakatlığı bulunan Mauro İcardi'ninyokluğunda Fransız oyuncu,İstanbulspormaçında11'de sahayaçıkacak, Seferovicise yedeksoyunacak. TFF 1. Lig lideri Eyüpspor'un ara transfer listesinde ilk sırada yer alan Gomis'e 1.5 yıllık teklif yaptığı da ortaya çıktı. RyanBabel'e 900 bin Euro verenEyüpspor, Fransız golcüyeise 1 milyon Eurobütçe ayırdı. Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek Gomis'in durumu ocak ayında netleşecek. 36 yaşındaki Fransız forvet, Cimbom'da 1 milyon 750 binEuro maaş alıyor.
TEK EKSİK İCARDİ
TÜRKİYE Kupası'nda Keçiörengücü'nü eleyen G.Saray, ligde 5 gün içinde İstanbul ve Sivas ile karşılaşacak. Abdülkerim, Torreira, Kerem ve Mertens ekonomik kullanılırken, Sacha Boey dinlendirildi. İyileşen Oliveira da takıma döndü, tek eksik parça ise İcardi kaldı.