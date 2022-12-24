Gomis’e Eyüp dopingi!

G.Saray'a Keçiörengücü karşısında attığı golle turu getiren isim olan Bafetimbi Gomis, tekrar formayı kaptı. Sakatlığı bulunanTFF 1. Lig lideri Eyüpspor'un ara transfer listesinde ilk sırada yer alan Gomis'e 1.5 yıllık teklif yaptığı da ortaya çıktı.Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek Gomis'in durumu ocak ayında netleşecek. 36 yaşındaki Fransız forvet, Cimbom'damaaş alıyor.TÜRKİYE Kupası'nda Keçiörengücü'nü eleyen G.Saray, ligde 5 gün içinde İstanbul ve Sivas ile karşılaşacak. Abdülkerim, Torreira, Kerem ve Mertens ekonomik kullanılırken, Sacha Boey dinlendirildi. İyileşen Oliveira da takıma döndü, tek eksik parça ise İcardi kaldı.