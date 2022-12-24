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Giriş Tarihi: 24.12.2022

Gomis’e Eyüp dopingi!

MEHMET ÖZCAN
Gomis’e Eyüp dopingi!

Fransız oyuncuyu isteyen 1. Lig ekibi, 1 milyon Euro maaşı gözden çıkardı

G.Saray'a Keçiörengücü karşısında attığı golle turu getiren isim olan Bafetimbi Gomis, tekrar formayı kaptı. Sakatlığı bulunan Mauro İcardi'nin yokluğunda Fransız oyuncu, İstanbulspor maçında 11'de sahaya çıkacak, Seferovic ise yedek soyunacak. TFF 1. Lig lideri Eyüpspor'un ara transfer listesinde ilk sırada yer alan Gomis'e 1.5 yıllık teklif yaptığı da ortaya çıktı. Ryan Babel'e 900 bin Euro veren Eyüpspor, Fransız golcüye ise 1 milyon Euro bütçe ayırdı. Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek Gomis'in durumu ocak ayında netleşecek. 36 yaşındaki Fransız forvet, Cimbom'da 1 milyon 750 bin Euro maaş alıyor.

TEK EKSİK İCARDİ
TÜRKİYE Kupası'nda Keçiörengücü'nü eleyen G.Saray, ligde 5 gün içinde İstanbul ve Sivas ile karşılaşacak. Abdülkerim, Torreira, Kerem ve Mertens ekonomik kullanılırken, Sacha Boey dinlendirildi. İyileşen Oliveira da takıma döndü, tek eksik parça ise İcardi kaldı.

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Gomis’e Eyüp dopingi!
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