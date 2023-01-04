Gönüllerin de kaptanı!

alatasaray'da 12. sezonunu geçiren Fernando Muslera, uzun zamandır sarı-kırmızılı takımın 1. kaptanı konumunda. Geçen sezon maaşlarda sıkıntı yaşanan dönemde bazı yabancılara erken ödeme yapıldığını öğrenen Muslera,çıkışını yapmıştı. Uruguaylı 1 numara, bu sezon ise prim konusunda ortaya koyduğu tavırla takım arkadaşlarının takdirini kazandı.Dünya Kupası arasından önce Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray'da yönetim, oyuncuları primle ödüllendirdi.Muslera, devreye girdi vededi. Altyapıdan bu sezon A Takım'a dahil olan isimler bile 36 yaşındaki eldiven sayesinde aynı primi (150 bin TL) cebine koydu. Bu uygulama, Sivas galibiyetinden sonra verilen primde de devam etti.GALATASARAY'IN İstanbulspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve teknik direktör Okan Buruk'un tepki gösterdiği Lucas Torreira ülkesine gitti… Sarı-kırmızılı kulüp, Sivasspor karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyen Uruguaylı oyuncunun ailevi nedenlerden dolayı gittiğini açıklarken, sonrasında ise anneannesinin vefat ettiğini duyurdu. 26 yaşındaki futbolcunun yerine bugün orta sahada Midtsjö görev alacak. Bu arada Torreira'nın cuma günü döneceği bildirilirken, F.Bahçe derbisinde sahada olması bekleniyor.CİMBOM'DA Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu ve Mertens kart sınırında. Bu isimler Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri halinde Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.