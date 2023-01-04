Gönüllerin de kaptanı!

Yönetim, 7-0 kazanılan Başakşehir maçı sonrası ilk 11’e 250’şer bin TL prim verme kararı aldı. Ancak Uruguaylı eldiven devreye girince gençler de dahil herkes 150 bin TL’yi cebine koydu
Galatasaray'da 12. sezonunu geçiren Fernando Muslera, uzun zamandır sarı-kırmızılı takımın 1. kaptanı konumunda. Geçen sezon maaşlarda sıkıntı yaşanan dönemde bazı yabancılara erken ödeme yapıldığını öğrenen Muslera, "Ayrım olmasın,herkese aynı zamanda maaşlarödensin" çıkışını yapmıştı. Uruguaylı 1 numara, bu sezon ise prim konusunda ortaya koyduğu tavırla takım arkadaşlarının takdirini kazandı. İşte detaylar...
UYGULAMA SİVAS MAÇINDA DA DEVAM ETTİ
Dünya Kupası arasından önce Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray'da yönetim, oyuncuları primle ödüllendirdi. İlk 11 çıkanisimlere 250'şer bin TL verilmesinekarar verildi. Muslera, devreye girdi ve "Biz bir takımız. Oynayanoynamayan herkes aynı primi alsın'' dedi. Altyapıdan bu sezon A Takım'a dahil olan isimler bile 36 yaşındaki eldiven sayesinde aynı primi (150 bin TL) cebine koydu. Bu uygulama, Sivas galibiyetinden sonra verilen primde de devam etti.
TORREİRA ŞOKU!
GALATASARAY'IN İstanbulspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve teknik direktör Okan Buruk'un tepki gösterdiği Lucas Torreira ülkesine gitti… Sarı-kırmızılı kulüp, Sivasspor karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyen Uruguaylı oyuncunun ailevi nedenlerden dolayı gittiğini açıklarken, sonrasında ise anneannesinin vefat ettiğini duyurdu. 26 yaşındaki futbolcunun yerine bugün orta sahada Midtsjö görev alacak. Bu arada Torreira'nın cuma günü döneceği bildirilirken, F.Bahçe derbisinde sahada olması bekleniyor.
KADIKÖY İÇİN SARI ALARM
CİMBOM'DA Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu ve Mertens kart sınırında. Bu isimler Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri halinde Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.