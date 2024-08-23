Gözler sakatlardan gelecek haberde

Young
Boys rövanşı öncesi Galatasaray'da gözler sakat oyunculara çevrildi. İlk maçta forma giyemeyen Davinson Sanchez'e, İsviçre'de ikinci yarıya çıkamayan ve yerini Günay'a bırakan kaleci Muslera da eklendi.
İki futbolcunun da durumu bugün çekilecek MR sonunda netlik kazanacak. Uruguaylı file bekçisinin sakatlığının uzaması halinde Günay kalede devam edecek. Davinson Sanchez sakatlığını atlatamazsa savunmada yeri garanti olan Nelsson'un partneri Avrupa'daki bir maçlık cezasını tamamlayan Kaan Ayhan ya da Metehan Baltacı
olacak. Önceki gün oynanan maçta kırmızı kart gören Abdülkerim rövanşta yok.