Gözleri Euro 2024’te

Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan yerli yıldızları kıymete bindi.Barış Alper'i çok sayıda Avrupa kulübü gözüne kestirdi. İtalyan ekipleri milli oyuncu için nabız yoklarken Aslan ise 25 milyon Euro'nun altına inmeyi düşünmüyor.Bu oyuncular gelecekleri ile ilgili karar vermek için turnuvanın bitmesini bekleyecek. Sarı-kırmızılı yönetim de özellikle Barış Alper için acele etmeyecek, Abdülkerim için astronomik teklif gelmesi durumunda açık kapı bırakılacak.