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Giriş Tarihi: 23.9.2022 10:50

Göztepe'de Hikmet Karaman sesleri!

Göztepe’de Hikmet Karaman sesleri!

Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Hikmet Karaman için Göztepe taraftarları harekete geçti. Taraftarların bir bölümü, göreve Hikmet Karaman'ın getirilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

Adı Samsunspor'la da anılan Hikmet Karaman için Göztepe taraftarı sosyal medyada harekete geçti. Yaklaşık 10 gündür hoca arayan Göztepe'de taraftarlar, teknik direktörlük koltuğuna Hikmet Karaman'ın getirilmesini istiyor.

HİKMET KARAMAN SON SERÜVENİNDE OLDUKÇA BAŞARILIYDI

Son olarak Kayserispor'u çalıştıran Hikmet Karaman, Sarı-Kırmızılı ekipte oldukça başarılı bir sezon geçirmiş ve takımıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkmıştı. Finalde Sivasspor'a kaybeden Hikmet Karaman, kariyerinin 2. kupasının kıyısından dönmüştü.

GÖZTEPE TARAFTARI AYAKLANDI

Mayıs ayı sonunda Kayserispor'a veda eden Hikmet Karaman, birçok takımdan teklif alsa da anlaşma aşamasına gelinememişti. Boştaki teknik direktörler arasında Göztepe'ye en uygun isimlerin başında Hikmet Karaman'ın geldiğini düşünen taraftarlar, sosyal medyada yönetime sesini duyurmaya çalışıyor.

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Göztepe'de Hikmet Karaman sesleri!
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