GS Arama Kurtarma Ekibi resmen kuruldu

G.Saray'ın şubat ayı divan kurulu toplantısının ana gündeminde geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler yer aldı.Hem kurulan ekipte yer alacak hem de AKUT Vakfı ile yapılan iş birliği çerçevesinde yetiştirilecek eğitmen adaylarına beratları verildi. Başkan Dursun Özbek, deprem bölgesindeki vatandaşların kendileriyle sürekli irtibatta olmalarını beklediğini söyledi. Özbek,dedi.