‘G.Saray 25 milyon Euro’yu reddetti’

Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Maldan, "Transferin son günü Nottingham Forest, Barış Alper için 25 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Galatasaray bu teklifi reddetti. Transfer dönemi boyunca da İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'dan da resmi teklifler aldık. Yönetim, Barış'ı göndermek istemediğini söyledi, biz de görüşmeleri ilerletmedikifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılılara 2021-22 sezonunda Keçiörengücü'nden gelen milli futbolcu, 114 kez G.Saray forması giyerken 13 gol, 14 asistlik performans sergiledi.İZMIR'DE oynanan İzlanda maçında milli takım formasıyla hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'e uçmadan önce Florya'yı ziyaret etti. Arkadaşları ve tesis çalışanlarıyla vedalaşan futbolcu, "Burada güzel günlerim geçti. Bu armaya çok büyük borcum var" dedi.