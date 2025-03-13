G.Saray-Antalya maçında düdük Ozan Ergün’ün

Süper Lig'in 28. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Lider Galatasaray'ın, yarın evinde Antalya ile oynayacağı karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek. İstanbul bölgesi hakemlerinden Ergün bu sezon ilk kez sarı-kırmızılı takımın maçında görev alacak. Program ve hakemler şöyle:

YARIN: 20.30 Galatasaray-Antalyaspor: Ozan Ergün

CUMARTESİ

13.30 Gaziantep FK-Kayserispor: Arda Kardeşler

16.00 Kasımpaşa-C.Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.30 Konyaspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

20.30 Başakşehir-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

PAZAR

13.30 Ç.Rizespor-Bodrum FK: Kadir Sağlam

16.00 A.Hatayspor-Sivasspor: Çağdaş Altay

16.00 Göztepe-Eyüpspor: Yasin Kol

20.30 Fenerbahçe-Samsunspor: Cihan Aydın