G.Saray asla kan kaybetmeyecek!

PUMA ile mzalanan 5 yıllık forma sponsorluk anlaşmasında G.Saray'da başkan Dursun Özbek transferler hakkında bilgi verdi. Özbek şunları söyledi: "Oğuz Aydın, Türkiye'nin iftihar ettiği bir futbolcu. Gündemimizde olan bir isim. Batshuayi'nin transferini tamamen bittikten sonra açıklarız. Barış Alper bizim değerli bir oyuncumuz. Şampiyon takımı bozma niyetinde değiliz. Güç kaybetmeyi düşünmüyoruz. Aksine daha da güçleneceğiz. Bugüne kadar herhangi bir futbolcumuzla ilgili teklif gelmedi. Tete davası 27 Haziran'daydı, 11 Temmuz'a ertelendi. Sonucu beklemek lazım."