G.Saray Divanında Demirel’e alkış!

G.Saray'da Şubat ayı Divan Toplantısı deprem gündemiyle yapıldı. Başkan Dursun Özbek, yaraları sarmak adına memleket tutkusuyla çalıştıklarını söyledi. Kulüp genel sekreteri Eray Yazgan, yardımlar hakkında üyelere bilgi verirken, "9 günde87 tır ve toplamda bin 750 ton insani yardımmalzemesini deprem bölgesine ulaştırdık.Bunun içinde 64 jeneratör, 2 bin 350 kolihijyen malzemesi, bin 36 ısıtıcı, 7 bin 922battaniye ve yorgan, 13 bin 32 koli onarkiloluk koliler halinde gıda maddesi, 5 binkoli su var" dedi. Divanda Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e alkışla destek verilirken, bölgede hayatını kaybeden Meksika arama kurtarma köpeği Proteo da anıldı.