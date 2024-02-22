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Giriş Tarihi: 22.2.2024

G.Saray sayesinde Avrupa’ya gidiyorlar!

G.Saray sayesinde Avrupa’ya gidiyorlar!
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Prag yolculuğu öncesi havaalanında çarpıcı açıklamalar yaptı. Ezeli rakiplerine göndermede bulunan sarı-kırmızılı yönetici, "Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım. Kağıt üstünde avantaj bizim. Sahada ne olur bilmiyoruz ama biz Okan hocamız ve ekibimize güveniyoruz. Umarım galip geliriz. Şu an tüm konsantrasyonumuz Prag maçı. Galatasaray'ın son 20-25 yıldır kazandırdığı puanlarla, rakiplerimiz yurt dışında Türkiye'yi temsil etme fırsatı buluyor. Bu sene de aynı şey olacak. Galatasaray ülke puanına katkıda bulunarak diğer rakiplerine bir avantaj sağlayacak" ifadelerini kullandı.
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G.Saray sayesinde Avrupa’ya gidiyorlar!
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