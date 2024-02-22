G.Saray sayesinde Avrupa’ya gidiyorlar!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Prag yolculuğu öncesi havaalanında çarpıcı açıklamalar yaptı. Ezeli rakiplerine göndermede bulunan sarı-kırmızılı yönetici, "Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım. Kağıt üstünde avantaj bizim. Sahada ne olur bilmiyoruz ama biz Okan hocamız ve ekibimize güveniyoruz. Umarım galip geliriz. Şu an tüm konsantrasyonumuz Prag maçı.Bu sene de aynı şey olacak." ifadelerini kullandı.