G.Saray tercihi gereksiz!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane hakkında flaş açıklamalarda bulundu. "Sane'nin Türkiye'ye gidişi, kariyerine zarar verecek bir adım olarak yorumlandı" hatırlatması üzerine, "Bence bu değişiklik gereksizdi" diyen Kruse, şöyle devam etti: "Bayern Münih'te en iyi iyi dönemini yaşayan bir oyuncu olarak kesinlikle başka seçenekleri vardı. Galatasaray ona en iyi teklifi yapmış görünüyor.Bu Sane'yi milli takıma çağırmamak için bir neden olmamalı. Her şeye rağmen Türkiye ilham verici bir ülke. Bence Süper Lig, burada bazen gösterildiği kadar kötü değil."