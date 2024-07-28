G.Saray’a ev ödevi!

Aslan, Avusturya'daki ikinci etap kampını Parma maçı ile tamamlarken mücadeleyi 2-0 kaybetti. G.Saray sahaya Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Zaha, İcardi 11'i ile çıktı. İlk yarıda daha baskılı bir oyun ortaya koyanParma 42'de Hernani'nin attığı golle öne geçti. İkinci yarıda Batshuayi, Barış ve Kerem Aktürkoğlu da oyuna girdi. Aslan'ın gol çabaları sonuç vermedi, 70'te Dennis Man skoru ilan etti: 0-2. Yeni sağ bek Jelert, kadroda yer almasına rağmen oyuna girmedi.