G.Saray’a karşı savaş başladı

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcularına sahip çıktı, maçın hakemi Ali Palabıyık'ı yerden yere vurdu. Son dakikalarda yapılan hatada oyuncularına kızdığını da itiraf eden Buruk,Türkiye'deki hakemlerin ana rolü, futbol oynatmamak. 10 kişiyken bile net pozisyonlara girdik.yuncularıma olan tek kızgınlığım, son dakikadaki korner atışında, ceza sahası içine çok gittik. Maçı üzücü şekilde bitirdik.Sadece hakemlerle değil, dışarıdan da. Savaşacağız. Aynı hakemler bu işin içinde devam ediyor. İnşallah değişim olur ama hiç ümidim yok" ifadelerini kullandı.Alanyaspor geriden gelip 1 puanı alırken kalecisi Runarsson da takımının en iyisiydi. Toplamda 10 kurtarışa imza atan İzlandalı file bekçisi maçın uzatmalarında kurtardığı bir pozisyon sonrasında da hırsı ile takımına moral verdi. 27 yaşındaki eldiven ayrıca 2 topu da yumruklayarak uzaklaştırmayı başardı