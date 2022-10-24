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Giriş Tarihi: 24.10.2022

G.Saray’a karşı savaş başladı

G.Saray’a karşı savaş başladı

Okan Buruk: “Ali Palabıyık etki edene kadar iyi oynadık. Maçı üzücü şekilde bitirdik.”

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcularına sahip çıktı, maçın hakemi Ali Palabıyık'ı yerden yere vurdu. Son dakikalarda yapılan hatada oyuncularına kızdığını da itiraf eden Buruk, "Ali Palabıyık maça etki edene kadar iyi oynadık. Türkiye'deki hakemlerin ana rolü, futbol oynatmamak. 10 kişiyken bile net pozisyonlara girdik.

'HİÇ ÜMİDİM YOK!'
Oyuncularıma olan tek kızgınlığım, son dakikadaki korner atışında, ceza sahası içine çok gittik. Maçı üzücü şekilde bitirdik. Galatasaray'a karşı bir savaş başladı. Bunu net şekilde görüyoruz. Sadece hakemlerle değil, dışarıdan da. Savaşacağız. Aynı hakemler bu işin içinde devam ediyor. İnşallah değişim olur ama hiç ümidim yok" ifadelerini kullandı.

RUNARSSON'DAN 10 KURTARIŞ
Alanyaspor geriden gelip 1 puanı alırken kalecisi Runarsson da takımının en iyisiydi. Toplamda 10 kurtarışa imza atan İzlandalı file bekçisi maçın uzatmalarında kurtardığı bir pozisyon sonrasında da hırsı ile takımına moral verdi. 27 yaşındaki eldiven ayrıca 2 topu da yumruklayarak uzaklaştırmayı başardı

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G.Saray’a karşı savaş başladı
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