G.Saray’a minnettarım

Galatasaray, deprem sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor'dan sol bek Sam Adekugbe'nin transferini önceki gece resmen açıkladı.Videonun bir kısmında konuşmakta güçlük çeken 28 yaşındaki savunmacı,Deprem sonrası tesise geldim ve takımdakileri görmek istedim. Böyle zamanlarda insanların desteğimize ihtiyacı olduğunun farkında olmak çok önemlidedi.Türkiye'deki kenetlenmeye dikkat çeken Adekugbe, "Ülkenin nasıl bir araya geldiğini görmek harika bir şey. Bence bu, ülkedeki dayanışmayı gösteriyor.Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Benim için hedef, Galatasaray'da şampiyonluk kazanmak ve Hatay'a destek olmak. Teşekkür ederim ve burada olduğum için çok mutluyum" açıklamasında bulundu.1 MILYON Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Adekugbe, GS TV'ye de konuşarak, "Takıma kendimi adayacağım" dedi. Sarıkırmızılı kulüp tarihindeki ilk Kanadalı oyuncu olan Adekugbe, Hatayspor'da 19 karşılaşmada görev yaptı. Kanada Milli Takımı'nda ile Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nda da oynadı.Bülent TİMURLENKAdekugbe yaraları sararbüyük bir acının ve felaketin ardından hayata tutunabilmek için herkesin en iyi yaptığı işi yapması lazım. Adekugbe de bir futbolcu ve kazanacağı para bir tarafa, bir sporcu olarak sahada olmak ister. 8+3 kuralında sezon başından beri sol bek, Galatasaray'ın kanayan yarasıydı. Adekugbe'yi yerli kontenjanında oynatmak, son 13 gündür acısını çektiğimiz deprem sonrası getirilen kuralın bir tezahürü.'Hayat devam ediyor' yazabilmek, diyebilmek kolay ama tarihi ve yaşadıklarımızı düşünürsek bir gerçek var, hayat devam etmeli. Bundan gerisini lig başladıktan sonra göreceğiz.