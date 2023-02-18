G.Saray’a minnettarım

İki kulübe de kendisine verilen fırsat için teşekkür eden Kanadalı oyuncu, “Ülkede harika bir dayanışma var. Hedefim, Galatasaray’da şampiyon olup Hatay’a destek olmak” dedi
Galatasaray, deprem sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor'dan sol bek Sam Adekugbe'nin transferini önceki gece resmen açıkladı. Kanadalı oyuncu, bir videoile hem Hatayspor'a hem deGalatasaray'a teşekkür ederkenduygusal anlar yaşadı. Videonun bir kısmında konuşmakta güçlük çeken 28 yaşındaki savunmacı, "Hatayspor'a veGalatasaray'a bana bu fırsatıverdikleri için gerçekten minnettarım.Birçok insanın hayatıbu büyük felaketten etkilendi.Tanıdığım, hepimizin tanıdığıbirçok insan... Deprem sonrası tesise geldim ve takımdakileri görmek istedim. Böyle zamanlarda insanların desteğimize ihtiyacı olduğunun farkında olmak çok önemli" dedi.
ÜLKENİN BİR ARAYA GELMESİ HARİKA
Türkiye'deki kenetlenmeye dikkat çeken Adekugbe, "Ülkenin nasıl bir araya geldiğini görmek harika bir şey. Bence bu, ülkedeki dayanışmayı gösteriyor. Galatasaray'atransfer fırsatını banasağlamaları, Hatayspor'unda insanların hâlâ mutluolabileceğine dair inancını gösteriyor. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Benim için hedef, Galatasaray'da şampiyonluk kazanmak ve Hatay'a destek olmak. Teşekkür ederim ve burada olduğum için çok mutluyum" açıklamasında bulundu.
İLK KANADALI ASLAN!
1 MILYON Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Adekugbe, GS TV'ye de konuşarak, "Takıma kendimi adayacağım" dedi. Sarıkırmızılı kulüp tarihindeki ilk Kanadalı oyuncu olan Adekugbe, Hatayspor'da 19 karşılaşmada görev yaptı. Kanada Milli Takımı'nda ile Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nda da oynadı.
BİR GÖRÜŞ
Bülent TİMURLENK
Adekugbe yaraları sarar Böylesine büyük bir acının ve felaketin ardından hayata tutunabilmek için herkesin en iyi yaptığı işi yapması lazım. Adekugbe de bir futbolcu ve kazanacağı para bir tarafa, bir sporcu olarak sahada olmak ister. 8+3 kuralında sezon başından beri sol bek, Galatasaray'ın kanayan yarasıydı. Adekugbe'yi yerli kontenjanında oynatmak, son 13 gündür acısını çektiğimiz deprem sonrası getirilen kuralın bir tezahürü. Ne Hatayspor onune de Kanadalı oyuncu terdöktüğü Hatayspor formasınıunutur… 'Hayat devam ediyor' yazabilmek, diyebilmek kolay ama tarihi ve yaşadıklarımızı düşünürsek bir gerçek var, hayat devam etmeli. Bundan gerisini lig başladıktan sonra göreceğiz.