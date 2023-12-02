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Giriş Tarihi: 2.12.2023

G.Saray’da çiçek açtım

G.Saray’da çiçek açtım

“Yeniden eski Hakim Ziyech oldum. G.Saray’da mutluluğu yeniden buldum. Kendim olabiliyorum. Tekrardan geliştiğimi hissediyorum.”

Manchester United karşısında 2 gol-1 asistle maça damga vuran ve haftanın ilk 11'ine seçilen Hakim Ziyech, Hollanda'dan Voetbal International'e açıklamalarda bulundu. G.Saray'da futbol oynarken eğlendiğini ve yeniden futboldan keyif almaya başladığını belirten 30 yaşındaki oyuncu şöyle devam etti: "Galatasaray'da mutluluğu yeniden buldum. Yeniden çiçek açtığımı hissediyorum. Kendim olabiliyorum, eskiden olduğu gibi. Tekrardan geliştiğimi hissedebiliyorum. G.Saray'da yeniden eski Ziyech oldum."

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G.Saray’da çiçek açtım
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