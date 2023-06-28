G.Saray’da kırmızı alarm!

omis'in sözleşmesinin bitmesi, İcardi'nin ikna edilememesi, Mostafa Mohamed'in de Nantes'a satılmasının ardından forvette alternatifsiz kalan G.Saray'da acil adım forvet hattında atılacak. Öne çıkan isimlerden biri de Jovic… 2019-20'de 63 milyon Euro'ya E.Frankfurt'tan Real Madrid'e giden ancak Los Galacticos'ta istediğini bulamayan 25 yaşındaki oyuncu, son olarak soluğu Fiorentina'da aldı.gerisini ise bedelsiz olarak Fiorentina'ya devrettiği Jovic, geçen sezon da sönük kaldı.Yeni bir çıkış yakalamak isteyen oyuncu için Galatasaray parlama noktası olarak ortaya çıkarken sarı-kırmızılılar Fiorentina-Real Madrid ortaklığına toplam 8 milyon Euro teklifi ile masaya oturdu.arı-kırmızılı takımın eski aşkı yeniden alevlendi. Galatasaray, bonservisi Real Mallorca'da olan ve İspanyol ekibiyle Haziran 2027'ye dek kontratı bulunan Vedat Muriqi için de harekete geçti.Teknik direktör Okan Buruk'la 2018/19 sezonunda Çaykur Rize'de birlikte çalışan tecrübeli golcünün de yeniden Türkiye'ye gelmeye ve Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Cimbom, Temmuz 2019'daKosovalı oyuncuyu ezeli rakibine kaptırmıştı. Kanarya'da 36 maçta 17 gol, 7 asistlik performans sergileyen Vedat, Eylül 2020'de iseLazio'nun yolunu tutmuştu.