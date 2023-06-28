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Giriş Tarihi: 28.6.2023

G.Saray’da kırmızı alarm!

MEHMET ÖZCAN
G.Saray’da kırmızı alarm!

Devler Ligi ön eleme maçlarına odaklanan ve bu doğrultuda golcüsünü kampa yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılı takım, Vedat Muriqi'i kiralamak için harekete geçti Jovic için de pazarlığını sürdüren Cimbom, R.Madrid ve Fiorentina ile masaya oturdu. Oyuncuyu ikna etmek için özel çaba harcanıyor

JOVİC'TE KOZ MAURO İCARDİ!
Gomis'in sözleşmesinin bitmesi, İcardi'nin ikna edilememesi, Mostafa Mohamed'in de Nantes'a satılmasının ardından forvette alternatifsiz kalan G.Saray'da acil adım forvet hattında atılacak. Öne çıkan isimlerden biri de Jovic… 2019-20'de 63 milyon Euro'ya E.Frankfurt'tan Real Madrid'e giden ancak Los Galacticos'ta istediğini bulamayan 25 yaşındaki oyuncu, son olarak soluğu Fiorentina'da aldı. R.Madrid'in haklarının yüzde 50'sini elinde tuttuğu, gerisini ise bedelsiz olarak Fiorentina'ya devrettiği Jovic, geçen sezon da sönük kaldı.



SIRP OYUNCU ÇIKIŞ ARIYOR
Yeni bir çıkış yakalamak isteyen oyuncu için Galatasaray parlama noktası olarak ortaya çıkarken sarı-kırmızılılar Fiorentina-Real Madrid ortaklığına toplam 8 milyon Euro teklifi ile masaya oturdu. Yönetimin, İtalya'da kariyerine devam etmek isteyen oyuncuyu ikna etme yöntemleri arasında Zaniolo ve İcardi'nin yaptığı geri dönüşler en önemli koz durumunda.



BİTMEYEN AŞK KOSOVALI GOLCÜ
S arı-kırmızılı takımın eski aşkı yeniden alevlendi. Galatasaray, bonservisi Real Mallorca'da olan ve İspanyol ekibiyle Haziran 2027'ye dek kontratı bulunan Vedat Muriqi için de harekete geçti. 29 yaşındaki forveti kiralık olarak renklerine bağlamak isteyen Aslan, İspanyol kulübüyle pazarlıklarını sıklaştırdı. Teknik direktör Okan Buruk'la 2018/19 sezonunda Çaykur Rize'de birlikte çalışan tecrübeli golcünün de yeniden Türkiye'ye gelmeye ve Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Cimbom, Temmuz 2019'da F.Bahçe ile girdiği transfer yarışında Kosovalı oyuncuyu ezeli rakibine kaptırmıştı. Kanarya'da 36 maçta 17 gol, 7 asistlik performans sergileyen Vedat, Eylül 2020'de ise 20 milyon Euro'ya Lazio'nun yolunu tutmuştu.

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G.Saray’da kırmızı alarm!
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