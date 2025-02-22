G.Saray’da son durum

OSIMHEN DERBİYE YÜKLENİYOR
SARI-KIRMIZILI forma ile 25 maça çıkan Victor Osimhen 20 gol-5 asistlik performans sergiledi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de 3-1 kazanılan derbide Mertens'e asist yapan Nijeryalı santrfor, F.Bahçe savunmasını analiz etmeye başladı. Deneyimli yıldız, dev maçta gol atarak gerçek G.Saraylı olmanın hayalini kuruyor.
F.BAHÇE'YE ÖZEL KAMP YOK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi öncesi alışılmış düzenin dışına çıkmayacak ve oyuncularını kampa almayacak. Sarı-kırmızılı takım bu akşam Florya'da dev maça yönelik taktik çalışmasını gerçekleştirdikten sonra evlere dağılacak. Yarın sabah Florya'da toplanılacak.