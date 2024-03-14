G.Saray’dan Ali Koç’a sert cevap: Gözünü kırpmadan yalan söylüyor!

Sarı-kırmızılı kulüp, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yaptığı paylaşımla sert bir cevap verdi. G.Saray'ın bildirisi şöyle: "PSİKOLOJİDE YANSITMA: Kişinin sahip olduğu olumsuz duygularını ve kabul edilemez özelliklerini, karşısındakinde varmış gibi yaptığı savunma mekanizmasıdır.daha 3 gün önce haksız hakem kararlarıyla kazanmasına rağmen, sürekli mağdur edebiyatı yapanların, mahcup olup sessiz kalması gerekirken;Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişinin tüm yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vazifemizdir."