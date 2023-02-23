G.Saray’dan anlamlı hareket

G.Saray'ın dün çok özel bir konuğu vardı. Kahramanmaraş'taki depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan, Antalya'da G.Saray'ın kamp yaptığı otelde ağırlandı. Sarı-kırmızılı kulübün taraftarı olan ve vefat etmeden önce yeni transfer Zanioloile ilgili sosyal medya hesabından birpaylaşım yapan 17 yaşındaki Muhammed Emin'in anısına Zaniolo'nun, 17 numaralı formayı giyeceği açıklanmıştı. Dün de İtalyan yıldız,Doğan Özkan'a formasını hediyeederek sarıldı. Bu görüntüler büyük takdir topladı.