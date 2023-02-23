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Giriş Tarihi: 23.2.2023

G.Saray’dan anlamlı hareket

G.Saray’dan anlamlı hareket
G.Saray'ın dün çok özel bir konuğu vardı. Kahramanmaraş'taki depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan, Antalya'da G.Saray'ın kamp yaptığı otelde ağırlandı. Sarı-kırmızılı kulübün taraftarı olan ve vefat etmeden önce yeni transfer Zaniolo ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 17 yaşındaki Muhammed Emin'in anısına Zaniolo'nun, 17 numaralı formayı giyeceği açıklanmıştı. Dün de İtalyan yıldız, Doğan Özkan'a formasını hediye ederek sarıldı. Bu görüntüler büyük takdir topladı.

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G.Saray’dan anlamlı hareket
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