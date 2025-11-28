G.Saray’dan çok sert açıklama!

G.Saray, TFF'ye tepki gösterdi. F.Bahçe maçı biter bitmez sarıkırmızılılar şu açıklamayı yaptı: "Sallai'ye verilen 2 maç men cezası, oyunun akışı içinde meydana gelen, kasıt unsuru bulunmayan bir pozisyonda olmasına rağmen, üst sınırdan ve en ağır şekilde uygulanmıştır. Başka bir maçta rakip takım oyuncusunun benzer bir hareketine faul bile çalınmaması, verilen cezanın niyetini açık bir şekilde sorgulamaktadır. Geçtiğimiz hafta oynanan maçta rakip takım kalecisinin tribünlere yönelik tahrik edici hareketi, talimatların açık hükmüne rağmen hiçbir disiplin yaptırımına tabi tutulmamıştır. Icardi, geçtiğimiz sezonlarda tribünlere çok daha uzak bir pozisyonda olmasına rağmen benzer jestteki eylemi gerekçe gösterilerek cezalandırılmıştır. Aynı eylemlere farklı yorumlar getiren, emsal kararları hiçe sayan, verdiği cezalarla adaletin kişilere ve kulüplere göre değişmesini isteyenlerin bu sezon da ulaşmak istedikleri hedef bellidir. Yaklaşık 3 sene önce söylediğimizi bir kez daha yüksek sesle tekrar ediyoruz: Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet!"