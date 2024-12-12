G.Saray’dan korkmakta haklılar

G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk, İsveç yolculuğu öncesi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın,şeklindeki sözlerine yanıt veren Öztürk, "Geçen sene seviyeyi epey düşürdüler.Asbaşkana cevap vermek istemiyorum. Önce şaşırdım, Fenerbahçe'nin kurumsal sıralamasına baktım 7. sırada." ifadesini kullandı.F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da konuşan Öztürk, "İlginç de bir teknik direktörleri var. Bizim her maçımızdan önce konsantrasyon bozmak için açıklamalar yapıyor.Futbolcunuza adam gibi top oynatmadığınızda, Galatasaray ve Beşiktaş sizi eze eze yeniyor.Beşiktaş'ı küçümseyici, "10 kere oynasak, 8 kere yeneriz" diyor.dedi.