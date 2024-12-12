G.Saray’dan korkmakta haklılar

G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk, İsveç yolculuğu öncesi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, "Bu tip soytarılar konuştukça kaos sürer"
şeklindeki sözlerine yanıt veren Öztürk, "Geçen sene seviyeyi epey düşürdüler. Dediler ki hakemi gidin dövün. Bu sene seviye akıl almaz hale geldi.
Asbaşkana cevap vermek istemiyorum. Önce şaşırdım, Fenerbahçe'nin kurumsal sıralamasına baktım 7. sırada. Başkanımız zaten Fenerbahçe'nin yöneticisine cevap verdi, 'Haddini bil' dedi. Haddini bilecek
" ifadesini kullandı.
DÜNYACA ÜNLÜ OLSAN DA YETMEZ...
F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da konuşan Öztürk, "İlginç de bir teknik direktörleri var. Bizim her maçımızdan önce konsantrasyon bozmak için açıklamalar yapıyor. Korkmakta haklılar Galatasaray'dan. Dünyaca ünlü bir teknik direktör olmanız yetmiyor.
Futbolcunuza adam gibi top oynatmadığınızda, Galatasaray ve Beşiktaş sizi eze eze yeniyor. Tahmin ediyorum şimdi pazartesiye kadar en yakın dostları Trabzonspor olacak.
Beşiktaş'ı küçümseyici, "10 kere oynasak, 8 kere yeneriz" diyor. Türkleri küçümsüyorlar, inanılır gibi değil"
dedi.