G.Saray&F.Bahçe’ye ağır salvo!

İkincilik için büyük şansı olan ve şampiyonluk umudunu da hâlâ taşıyan Beşiktaş'ta Emre Kocadağ,'A konuştu. Süper Lig'de şubat ayından bu yana yakaladığı çıkışla şampiyonluk umudunu son haftalara taşıyan siyah-beyazlılarda hedef; tüm karşılaşmaları kazanarak sezonu tamamlamak. Asbaşkan Kocadağ, rakiplerin maçlarına bakmadıklarını belirtip,dedi.ARA transferlerin takıma katkı verdiğine dikkat çeken Kocadağ, "Takımımız iyi, birbirlerine destek olan bir arkadaş grubu oluştu. Şenol hocamız sadece Beşiktaş'a değil lige de dokundu.Camiamız birlik oldu" şeklinde konuştu.TÜM dünyada yıldız futbolcuların korunduğunu hatırlatan Beşiktaş Asbaşkanı, "İşin ilginci, hakemler düdüğü çalıyor ama kart göstermiyor nedense!. Buradan MHK'ye çağrıda bulunuyorum; hakemleri uyarsınlar!" ifadelerini kullandı.MHK eksenindeki tartışmalara da değinen Kocadağ, "Bu sene iki rakibimizin kazandığı toplam penaltı sayısı dünya liglerinde ilk 5 sırada. Son Antalya maçında net penaltımız verilmedi ve iki kırmızı kartı atladılar. Gözlemcilere yüksek puan baskısı yapıldığı konuşuluyor. Bu zaten algoritmayı doğrudan etkiliyor. Başkanımız tarihi bir basın toplantısı yaptı.Başkanımızın vurguladığı gibi TFF'de toptan değişim şart" yorumunu yaptı.SİYAH-BEYAZLILAR, yeni sezonda ilk 11'e en az 4 takviye yapacak. Bu rakam, takımdan ayrılan oyuncuların olması halinde artacak.Henüz teknik direktörYazın Nathan Redmond'ın İngiltere'ye dönmesi, Rosier, Saiss, Ersin ve Muleka gibi isimlere istenilen tekliflerin gelmesi halinde yerlerine birer oyuncu takviyesi daha yapılacak.