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Giriş Tarihi: 11.5.2023

G.Saray&F.Bahçe’ye ağır salvo!

Ogün ŞAHİNOĞLU
G.Saray&F.Bahçe’ye ağır salvo!

İki rakibimizin kazandığı toplam penaltı sayısı dünyada ilk 5 sırada. Antalyaspor maçında penaltımız verilmedi, 2 kırmızı kartı atladılar Beşiktaş'ta iyi bir arkadaşlık ortamı oluştu. Şenol hocamız da sadece takımımıza değil, lige de dokundu. Lige güzel futbol ve heyecan geldi

İkincilik için büyük şansı olan ve şampiyonluk umudunu da hâlâ taşıyan Beşiktaş'ta Emre Kocadağ, SABAH SPOR'A konuştu. Süper Lig'de şubat ayından bu yana yakaladığı çıkışla şampiyonluk umudunu son haftalara taşıyan siyah-beyazlılarda hedef; tüm karşılaşmaları kazanarak sezonu tamamlamak. Asbaşkan Kocadağ, rakiplerin maçlarına bakmadıklarını belirtip, "Biz kendimize odaklandık. Hedef 80 puan, sonrasında neler olacağını göreceğiz" dedi.

ŞENOL HOCADAN SONRA CAMİA BİRLİK OLDU
ARA transferlerin takıma katkı verdiğine dikkat çeken Kocadağ, "Takımımız iyi, birbirlerine destek olan bir arkadaş grubu oluştu. Şenol hocamız sadece Beşiktaş'a değil lige de dokundu. Süper Lig'e güzel futbol ve heyecan geldi. Camiamız birlik oldu" şeklinde konuştu.




GEDSON FERNANDES'E TOP GELİNCE GERİLIYORUM!
TÜM dünyada yıldız futbolcuların korunduğunu hatırlatan Beşiktaş Asbaşkanı, "Gedson Fernandes'e yapılan ve arkası gelmeyen fauller nedeniyle her maçı gerilerek izliyorum. İşin ilginci, hakemler düdüğü çalıyor ama kart göstermiyor nedense!. Buradan MHK'ye çağrıda bulunuyorum; hakemleri uyarsınlar!" ifadelerini kullandı.

FUTBOL FEDERASYONU A'DAN Z'YE DEĞİŞMELİ
MHK eksenindeki tartışmalara da değinen Kocadağ, "Bu sene iki rakibimizin kazandığı toplam penaltı sayısı dünya liglerinde ilk 5 sırada. Son Antalya maçında net penaltımız verilmedi ve iki kırmızı kartı atladılar. Gözlemcilere yüksek puan baskısı yapıldığı konuşuluyor. Bu zaten algoritmayı doğrudan etkiliyor. Başkanımız tarihi bir basın toplantısı yaptı. Her zamanki gibi haklılığımız sonradan anlaşılıyor. Başkanımızın vurguladığı gibi TFF'de toptan değişim şart" yorumunu yaptı.

4 MEVKİYE 8 ADAYLI LİSTE
SİYAH-BEYAZLILAR, yeni sezonda ilk 11'e en az 4 takviye yapacak. Bu rakam, takımdan ayrılan oyuncuların olması halinde artacak. Sağ stoper, 6 numara, 10 numara ve sol kanada öncelik veren Beşiktaş'ta bu mevkiler için toplam 8 aday belirlendi. Henüz teknik direktör Şenol Güneş'in transfer konularına girmediği ve lige odaklandığı belirtildi. Yazın Nathan Redmond'ın İngiltere'ye dönmesi, Rosier, Saiss, Ersin ve Muleka gibi isimlere istenilen tekliflerin gelmesi halinde yerlerine birer oyuncu takviyesi daha yapılacak.

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G.Saray&F.Bahçe’ye ağır salvo!
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