G.Saray’ı bırakmıyor

Transfer döneminde G.Saray'a gelerek ortalığı ayağa kaldıran Victor Osimhen, devre arasında ayrılacağı iddialarına hiç kulak asmıyor. Nijeryalı oyuncunun sarı-kırmızılı takıma imza atmasının ardındanile birlikte rahat bir nefes almıştı. Napoli'de kadro dışı bırakılan ve gönderilmesi için her yolu denenen oyuncu G.Saray tercihini yaparak ne kadar doğru bir adım attığını da yakın çevresi ile paylaştı.Serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde bu adımın gerçekleşeceği konuşulsa da Nijeryalı, sezonu Aslan'da tamamlamaktan yana. Düzenli oynayarak performansını daha da arttırmak isteyen oyuncu sezon sonunda karar vermek istiyor.