İşte Galatasaray’da 24. şampiyonluğun perde arkası!

rekorlarla dolu bir sezonu geride bırakırken, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğa ulaşması kolay olmadı. Transfer döneminde kadro mühendisliğindeki yanlış planlamayı Okan Buruk'un teknik dokunuşları telafi etti.17 maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluğa yürüyen sarı-kırmızılı takımda Dursun Özbek'ten Erden Timur'a, Okan Buruk'tan oyunculara kadar sezon içinde perde arkasında yaşananların özetini, Galatasaray'ı her yerde takip edenaralıyor...şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek kadrosunu korudu. İcardi'nin bonservisi alındı, Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu satılmadı. Erden Timur transferde yine şov yaptı.diyerek Angelino sol beke geldi. Fenerbahçe'nin elinden önce Zaha, sonra Tete kapıldı.Tottenham'ın en fazla yatırım yaptığı oyuncu olan Ndombele kiralandı. Son şampiyon, yeni sezona da transfer şampiyonu olarak başladı.Temmuz'daki Zalgiris maçıyla sezonu açan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde özellikle Molde'ye karşı zorlandı ancak gruplara kalmasını bildi. Süper Lig'e Kayseri deplasmanındaki beraberlikle başlayan sarı-kırmızılıları ilk 10 hafta 10 gol-2 asistle tabela yapan İcardi taşıdı.İcardi, sağ ayak bileğindeki ağrılara rağmen aylarca sakat sakat oynadı ve uzun süre penaltılar dışında gol atamadı.formsuzluğu, transferlerin tutukluğu, yıpratıcı Şampiyonlar Ligi maratonu derken; F.Bahçe'nin de sezona gümbür gümbür başlaması G.Saray'ı tedirgin etti. Ancak Okan Buruk faktörü devreye girdi vekıvamına gelen dokunuşlarıyla Aslan'ın pes etmesine izin vermedi. Angelino'da hayal kırıklığı yaşayan, Ndombele'den hiç katkı alamayan Okan Buruk,geçildiği Şampiyonlar Ligi grubunu 3. bitiren ve Avrupa Ligi ile yetinen Galatasaray'a Sacha Boey piyangosu vurdu. Bayern Münih maçlarında piyasa yapan Boey için Almanlar kapıyı 15 milyon Euro'dan çaldı. Bayern Münih'in köşeye sıkıştığını bilen kulüp profesyoneli Fatih Demireli, pazarlıklarda taviz verilmemesini sağladı.adına sezonun ilk yarısı sıkıntılı geçti. Geçen sezondan kalan sol bek ve 8 numara sorunu çözülemedi.Sakatlıkla boğuşan İcardi'nin sadece taktik çalışmalara katılıp 11'e çıkması, takım içinde homurdanmaları beraberinde getirdi. Teknik heyetin sağlık ekibi ile ortaklaşa aldığıFenerbahçe'nin Kadıköy'de Samsunspor'la berabere kaldığı haftada Trabzon deplasmanını kazandıran isim, İcardi yerine forvet oynayıp ilk iki golü atan Zaha idi.istatistik hanesi (10 gol-4 asist) kadar takıma uyumu iyi değildi.Sezonun ikinci yarısında Florya'da Günay Güvenç ile Zaha kavganın kıyısından döndü.lakabını boşuna almayan Kerem Demirbay bu olayda Zaha'ya en net tepkiyi gösterdi. Okan Buruk da yıldızı Zaha için takımı kaybetmeyi göze almadı. Buruk, bu tavrıyla hem takım içinde ağırlığını artırdı hem de oyuncularını forma adaletine inandırdı. Zaha ilk 11'den kesildi, Kerem Demrbay asistleri ve golleriyle güveni boşa çıkarmadı. Mesajı alan ve son düzlükte arıza çıkartmayan Zaha da