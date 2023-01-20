G.Saray’ın eski hocası Skibbe: İstanbul derbileri her zaman güzel
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"Benim dönemimde Fenerbahçe'ye yenilmiştik. O yüzden G.Saray'ın son derbiyi kazanması ile mutlu oldum" "Galatasaray iyi gidiyor ama Türk Ligi dengeli. Sadece F.Bahçe ve Beşiktaş değil Başakşehir ve Trabzon'da unutulmamalı" "Türkiye, Dünya Kupası'na katılamadı ama yine de iyi bir gelişim gösteriyor. Altıntop ve Kuntz futbolu bilen iki kişi"
Türkiye'de 2008-2009 sezonundaGalatasaray'da teknikdirektörlük yapan, daha sonraKarabükspor ve Eskişehir'i de çalıştıranMichael Skibbe, Japonya'dahocalık yaptığı Sanfrecce Hiroshimatakımı ile sezon öncesi kamp çalışmalarınıAntalya Belek'te sürdürüyor.Türk futbolunu ve Galatasaray'ıyakından takip etmeye devamettiğini aktaran 57 yaşındaki Almanhoca, "G.Saray'ın bu sezon kadrosuçok iyi. Ligin üst taraflarındalar.Diğer takımları da göz ardıetmemek lazım. Sadece Beşiktaşve Fenerbahçe değil, geçen seneninşampiyonu Trabzonspor veBaşakşehir unutulmamalı. İyi seviyedeve dengeli bir lig olduğunudüşünüyorum" dedi.
TRİBÜNLERİN COŞKUSU RENK KATIYOR
İstanbul'daki derbilerin her zaman güzel geçtiğini belirten Michael Skibbe, "Çünkü büyük takımlarınstatlarındaki atmosfer, taraftarınverdiği sıcak ilgi maça başkabir güzellik katıyor. Benim zamanımdaderbide Fenerbahçe'yeyıkılmıştık. (Kadıköy'de 4-1, Sami Yen 0-0) Galatasaray son Fenerbahçe derbisinde kazandığı için çok mutlu oldum. Onlar kazanınca ben de mutlu oluyorum" diye konuştu.
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Türk milli takımının iyi işlere imza atmaya başladığını sözlerine ekleyen Skibbe, şöyle devam etti: "Dünya Kupası maçlarına katılamadı ama yine de iyi bir gelişim gösteriyor. Hamit Altıntopve Kuntz hem Avrupa, hem deAlmanya futbolunu iyi tanıyan 2 kişi. Türk futbolunu da iyi tanıyan bir futbolcu Hamit. Bence iyi bir tercih yaptılar. İyi işlere imza atacaklar."