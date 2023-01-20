G.Saray’ın eski hocası Skibbe: İstanbul derbileri her zaman güzel

Türkiye'deteknikdirektörlük yapan, daha sonrade çalıştıranMichael Skibbe,takımı ile sezon öncesi kamp çalışmalarınıAntalya Belek'te sürdürüyor.Türk futbolunu ve Galatasaray'ıyakından takip etmeye devamettiğini aktaran 57 yaşındaki Almanhoca,dedi.İstanbul'daki derbilerin her zaman güzel geçtiğini belirten Michael Skibbe,(Kadıköy'de 4-1, Sami Yen 0-0) Galatasaray son Fenerbahçe derbisinde kazandığı için çok mutlu oldum. Onlar kazanınca ben de mutlu oluyorum" diye konuştu.Türk milli takımının iyi işlere imza atmaya başladığını sözlerine ekleyen Skibbe, şöyle devam etti: "Dünya Kupası maçlarına katılamadı ama yine de iyi bir gelişim gösteriyor.Türk futbolunu da iyi tanıyan bir futbolcu Hamit. Bence iyi bir tercih yaptılar. İyi işlere imza atacaklar."