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Giriş Tarihi: 20.1.2023

G.Saray’ın eski hocası Skibbe: İstanbul derbileri her zaman güzel

G.Saray’ın eski hocası Skibbe: İstanbul derbileri her zaman güzel

"Benim dönemimde Fenerbahçe'ye yenilmiştik. O yüzden G.Saray'ın son derbiyi kazanması ile mutlu oldum" "Galatasaray iyi gidiyor ama Türk Ligi dengeli. Sadece F.Bahçe ve Beşiktaş değil Başakşehir ve Trabzon'da unutulmamalı" "Türkiye, Dünya Kupası'na katılamadı ama yine de iyi bir gelişim gösteriyor. Altıntop ve Kuntz futbolu bilen iki kişi"

Türkiye'de 2008-2009 sezonunda Galatasaray'da teknik direktörlük yapan, daha sonra Karabükspor ve Eskişehir'i de çalıştıran Michael Skibbe, Japonya'da hocalık yaptığı Sanfrecce Hiroshima takımı ile sezon öncesi kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Türk futbolunu ve Galatasaray'ı yakından takip etmeye devam ettiğini aktaran 57 yaşındaki Alman hoca, "G.Saray'ın bu sezon kadrosu çok iyi. Ligin üst taraflarındalar. Diğer takımları da göz ardı etmemek lazım. Sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe değil, geçen senenin şampiyonu Trabzonspor ve Başakşehir unutulmamalı. İyi seviyede ve dengeli bir lig olduğunu düşünüyorum" dedi.

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İstanbul'daki derbilerin her zaman güzel geçtiğini belirten Michael Skibbe, "Çünkü büyük takımların statlarındaki atmosfer, taraftarın verdiği sıcak ilgi maça başka bir güzellik katıyor. Benim zamanımda derbide Fenerbahçe'ye yıkılmıştık. (Kadıköy'de 4-1, Sami Yen 0-0) Galatasaray son Fenerbahçe derbisinde kazandığı için çok mutlu oldum. Onlar kazanınca ben de mutlu oluyorum" diye konuştu.

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Türk milli takımının iyi işlere imza atmaya başladığını sözlerine ekleyen Skibbe, şöyle devam etti: "Dünya Kupası maçlarına katılamadı ama yine de iyi bir gelişim gösteriyor. Hamit Altıntop ve Kuntz hem Avrupa, hem de Almanya futbolunu iyi tanıyan 2 kişi. Türk futbolunu da iyi tanıyan bir futbolcu Hamit. Bence iyi bir tercih yaptılar. İyi işlere imza atacaklar."

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G.Saray’ın eski hocası Skibbe: İstanbul derbileri her zaman güzel
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