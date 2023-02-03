G.Saray’ın yeni ‘pitbull’u Torreira

Uruguaylı ön liberonun, Ümraniye maçında rakibin ayağındaki topa kafayla müdahale etmesi, akıllara ‘pitbull’ lakaplı Felipe Melo’yu getirdi
Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den transfer ettiği Uruguaylı ön libero Lucas Torreira, orta sahadaki savaşçılığı ve yüksek enerjisi ile kısa sürede taraftarın da sevgilisi oldu. 26 yaşındaki futbolcu, son3 maçta girdiği 44 ikili mücadelenin43'ünü kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılı takımın 3-2 galip geldiği Ümraniyespor karşısında ayağının kaydığı bir pozisyonda yerde kafayla müdahalede bulunan Torreira akıllara 'pitbullu' lakaplı Felipe Melo'yu getirdi. Torreira'nın, rakibin ayağındaki topu kafayla uzaklaştırdığı pozisyonun görüntüleri sosyal medyada binlerce beğeni aldı. BrezilyalıMelo da sarı-kırmızılıformayla tekme yeme pahasınakafasını rakibin ayağına sokaraktopu uzaklaştırmıştı.