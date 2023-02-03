G.Saray’ın yeni ‘pitbull’u Torreira

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den transfer ettiği Uruguaylı ön libero Lucas Torreira, orta sahadaki savaşçılığı ve yüksek enerjisi ile kısa sürede taraftarın da sevgilisi oldu.Sarı-kırmızılı takımın 3-2 galip geldiği Ümraniyespor karşısında ayağının kaydığı bir pozisyonda yerde kafayla müdahalede bulunan Torreira akıllara 'pitbullu' lakaplı Felipe Melo'yu getirdi. Torreira'nın, rakibin ayağındaki topu kafayla uzaklaştırdığı pozisyonun görüntüleri sosyal medyada binlerce beğeni aldı.