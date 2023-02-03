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Giriş Tarihi: 3.2.2023

G.Saray’ın yeni ‘pitbull’u Torreira

MEHMET ÖZCAN
G.Saray’ın yeni ‘pitbull’u Torreira

Uruguaylı ön liberonun, Ümraniye maçında rakibin ayağındaki topa kafayla müdahale etmesi, akıllara ‘pitbull’ lakaplı Felipe Melo’yu getirdi

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den transfer ettiği Uruguaylı ön libero Lucas Torreira, orta sahadaki savaşçılığı ve yüksek enerjisi ile kısa sürede taraftarın da sevgilisi oldu. 26 yaşındaki futbolcu, son 3 maçta girdiği 44 ikili mücadelenin 43'ünü kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılı takımın 3-2 galip geldiği Ümraniyespor karşısında ayağının kaydığı bir pozisyonda yerde kafayla müdahalede bulunan Torreira akıllara 'pitbullu' lakaplı Felipe Melo'yu getirdi. Torreira'nın, rakibin ayağındaki topu kafayla uzaklaştırdığı pozisyonun görüntüleri sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Brezilyalı Melo da sarı-kırmızılı formayla tekme yeme pahasına kafasını rakibin ayağına sokarak topu uzaklaştırmıştı.

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G.Saray’ın yeni ‘pitbull’u Torreira
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